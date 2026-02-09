Los consulados de Marruecos amplían su horario después del anuncio de regularización masiva de Sánchez

El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha ampliado los horarios de los consulados marroquíes en España tras afirmar que su máxima prioridad es "servir al ciudadano marroquí y proteger sus intereses". Todo esto ocurre después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciase que se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. En este sentido, Libertad Digital estuvo hace unos días en el Consulado de Marruecos en Madrid y pudo constatar cómo las colas para acceder al edificio eran importantes, algo que ya ha pasado en otros como los de Argelia y Pakistán.

El colapso de las citas y las largas colas han llevado al Ministerio de Exteriores a reunirse por videoconferencia con la Embajada en Madrid y los doce consulados repartidos por toda España para coordinar las nuevas necesidades de la comunidad marroquí en territorio nacional.

Según el periódico marroquí Yabiladi, al término del encuentro, se acordaron varias medidas, entre ellas la extensión del horario de atención al público hasta las 18:00 horas, en lugar de las 15:00 horas, de lunes a viernes. Además, se organizarán guardias los sábados, domingos y días festivos para que las personas con cita previa puedan realizar sus trámites en las "mejores condiciones posibles".

Este periódico quiso conocer de primera mano la situación que vive la comunidad marroquí en España y entrevistó en los aledaños del Consulado a varios marroquíes, de los cuales, la mayoría consideró a Pedro Sánchez como "el mejor presidente para los extranjeros" y vieron con muy buenos ojos la medida del Gobierno. Muchos de los que estaban en el Consulado, ya regularizados, no sabían hablar español. Además, Libertad Digital no pudo hablar con ninguna mujer marroquí, ya que todas las presentes en el Consulado iban acompañadas de su marido, que no les dejaron hablar.