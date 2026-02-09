350 trenes cancelados, retrasos y negociaciones de última hora por la huelga de maquinistas

La huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero ha comenzado este lunes con incidencias en distintos puntos de la red, retrasos en servicios de Cercanías y Media Distancia y la recomendación generalizada de utilizar medios de transporte alternativos. Los paros afectan tanto a operadores públicos como privados y tienen un alcance que supera los 34.000 trabajadores del sector.

Desde Renfe se ha señalado que el objetivo de los servicios mínimos es garantizar los desplazamientos esenciales y la prestación de servicios básicos, compatibilizando esa cobertura con el derecho de huelga. Aun así, durante la mañana se han registrado problemas en varias comunidades.

Restricciones y retrasos en Cercanías

En la Comunidad de Madrid, el acceso a la estación de Parla ha sido limitado por motivos de seguridad para evitar acumulaciones en los andenes como consecuencia de la reducción de servicios. Renfe ha informado de esta medida de forma preventiva ante el desarrollo de la huelga.

En la Comunidad Valenciana, los trenes de Cercanías están registrando retrasos superiores a los 15 minutos. Un convoy previsto para las 8:40 desde la estación de Valencia Norte con destino a Gandía no había salido a la hora prevista, mientras que otro tren programado para las 10:05 desde Gandía ha sido anunciado como suprimido.

En Cataluña, la afectación en Rodalies se traduce en una reducción de servicios que oscila entre el 33% y el 66%, según las franjas horarias, en línea con los servicios mínimos establecidos.

📢ATENCIÓ! INFORMACIÓ DE SERVEI DILLUNS 9 DE FEBRER 6:00H Derivat de la convocatòria de vaga s'estan produint afectacions a totes les línies. Recomanem consultar el transport alternatiu a https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 9, 2026

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos del 73% en alta velocidad y larga distancia, lo que implica que hasta 350 trenes no estarán garantizados a lo largo de los tres días de huelga. De ellos, 272 corresponden a Renfe, que operará 723 de los 995 trenes previstos. Iryo cancelará 48 servicios, operando 136 de los 184 programados, mientras que Ouigo dejará de prestar 30 trenes, con 80 en circulación de los 110 previstos.

En Media Distancia, Renfe operará 1.277 de los 1.960 servicios programados, lo que supone la supresión de 683 trenes al aplicarse unos servicios mínimos del 65%. En Cercanías, la circulación será del 75% en horas punta y del 50% en horas valle, con el citado régimen específico en Cataluña. En el transporte de mercancías, el servicio queda reducido al 21%.

Afectaciones por territorios

En Galicia, la huelga está provocando retrasos en algunos servicios, aunque Renfe asegura que los servicios mínimos se están cumpliendo. Fuentes sindicales han señalado retrasos puntuales más acusados, como el de un tren que ha salido con 44 minutos de demora desde La Coruña por falta de disponibilidad de material, al encontrarse en huelga el personal encargado de su preparación.

En el área metropolitana de Barcelona, la reducción del servicio ferroviario está teniendo impacto directo en la movilidad, con un aumento significativo de la circulación de vehículos en los accesos a la ciudad. Como elemento positivo para el tráfico, la AP-7 a la altura de Gélida, en sentido sur, ha quedado reabierta por completo tras finalizar las obras de reparación del muro derrumbado en el accidente mortal del pasado 17 de enero.

Recomendaciones a los viajeros

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los viajeros afectados por los paros y recomienda, al igual que los servicios de Cercanías, utilizar transportes alternativos siempre que sea posible. Aena se ha sumado a esta recomendación en el caso de los desplazamientos hacia aeropuertos.

La convocatoria de huelga afecta a más de 34.000 trabajadores de empresas públicas y privadas del sector ferroviario. Están llamados a secundar los paros unos 13.000 empleados de Adif, 15.000 de Renfe, 450 de Iryo, 400 de Ouigo, 1.500 de Serveo y cerca de 4.000 de Logirail, además de personal de otras operadoras y empresas auxiliares.