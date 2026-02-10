Albacete al límite por el desbordamiento de los cauces: alerta roja y planes de urgencia

La provincia de Albacete vive horas críticas ante una emergencia hídrica que ha puesto en jaque tanto a la capital como a diversas localidades de la zona. La crecida del río Jardín, que ya se encuentra en nivel rojo de caudal, ha dejado la vega completamente anegada, caminos rurales cortados y graves daños en las explotaciones agrícolas. Sin embargo, la situación ha dejado de ser un mero fenómeno meteorológico para convertirse en una tormenta política y social, debido a lo que los alcaldes de la zona califican como una "inacción y silencio" inadmisible por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En el municipio de Alcaraz, su alcalde Lucilo López de la Rosa ha denunciado que la falta de limpieza en los cauces ha convertido el río en una verdadera trampa, donde la acumulación de vegetación y la caída de numerosos chopos están formando presas naturales que bloquean la evacuación del agua y fuerzan desbordamientos en la zona alta del municipio.

Esta crisis se ha trasladado con dureza a Albacete capital, donde el alcalde Manuel Serrano ha calificado de "temeridad e irresponsabilidad" la actitud de la Confederación ante el colapso de un tercio de la red de colectores de la ciudad. Con 120 kilómetros de tuberías afectados e inundaciones en vías principales como el Paseo de la Cuba o la calle Juan de Toledo, el Ayuntamiento ha decidido intervenir de urgencia y "a la desesperada", enviando maquinaria pesada a La Herrera y La Lobera incluso fuera de su propio término municipal. Esta maniobra busca derivar el agua hacia balsas de laminación y graveras para rebajar la presión que soporta el Canal de María Cristina y proteger así la seguridad de los vecinos. Serrano ha sido tajante al afirmar que "una situación de emergencia requiere medidas extraordinarias", especialmente cuando el consistorio ha enviado hasta tres avisos por carta desde el pasado viernes sin recibir respuesta alguna.

La solución técnica planteada desde el Ayuntamiento es clara: derivar agua al Trasvase Tajo-Segura para aliviar el nivel del Canal de María Cristina y permitir que la red de saneamiento de la ciudad pueda respirar. Pese a la claridad de la propuesta, la respuesta del organismo estatal ha sido el silencio absoluto, obligando a los operarios municipales a trabajar a contra reloj en condiciones críticas. Mientras el campo y la ciudad permanecen en alerta máxima, la indignación crece ante unos cauces que, por falta de mantenimiento y previsión administrativa, se han acabado convirtiendo en el principal enemigo de la provincia de Albacete en pleno temporal.