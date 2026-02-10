Menú
Ana Rosa, indignada con Esther Palomera por impedir que su reportero pregunte a Felipe González

La presentadora cuestiona que su colaboradora vetara el trabajo de un reportero que pretendía realizar unas preguntas al expresidente.

El momento en el que Esther Palomera impide la entrevista | Telecinco

Ana Rosa Quintana ha mostrado su malestar con Esther Palomera, la periodista y colaboradora habitual en El Programa de Ana Rosa, cuando no ha permitido que un miembro de su equipo realizara una entrevista en directo a Felipe González. El expresidente socialista del Gobierno ha estado presente en un desayuno organizado por periodistas en el Ateneo de Madrid, donde estaba encargado de dar una charla.

Desde el programa presentado por Ana Rosa Quintana se ha enviado a un reportero, Toño García, para que intentase poner el micrófono a Felipe González y este respondiera a unas preguntas. Principalmente dirigidas a los resultados electorales obtenidos por el PSOE en Aragón.

La presentadora ha conectado con el reportero, quien ha dado paso a unas declaraciones del expresidente a su llegada a la institución cultural. En ellas, valoraba los resultados conseguidos por Vox y aseguraba que no veía inconveniente en adelantar las elecciones.

Intento frustrado

Justo mientras era emitido, Felipe González ha pasado al lado del trabajador, quien ha pedido mantener la conexión en directo para poder poner la alcachofa al exdirigente socialista. "Nos pilla en directo, está saliendo con nuestra compañera Esther Palomera — una de las organizadoras —", ha señalado Toño García.

Sin embargo, la reacción de Esther Palomera no ha sido la esperada ni por el reportero, ni por los que estaban en plató. "Ya, pero no, no, no, la entrevista es ahora, compañero", le ha frenado ella, prohibiéndole realizar cualquier pregunta en ese momento.

De vuelta a plató

Acto seguido, desde plató, Ana Rosa Quintana ha defendido a su reportero y se ha mostrado desconcertada con esa actuación de Esther Palomera. "Por cierto, me ha extrañado que Esther Palomera decida a qué hora tienen que preguntar los periodistas. A ver, es que es periodista. Si acercan un micrófono y el invitado o el conferenciante responde, no sé... Ya me lo explicará en qué papel estaba", ha sentenciado con gesto serio.

Un cruce incómodo que, más allá de la anécdota, deja en evidencia las tensiones que se producen entre compañeros de profesión cuando hay cámaras de por medio. Además, alimenta la sospecha de que, cuando el mensaje puede resultar incómodo, algunos prefieren decidir quién pregunta, cuándo se pregunta y qué se puede preguntar.

