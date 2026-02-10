Antonio Hernando sobre su foto con Leire Díez: "Es una foto habitual"

Libertad Digital publica las declaraciones del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ante el juez que investiga las cloacas del Partido Socialista, Antonio Zamarriego el pasado lunes 2 de febrero. Durante su intervención Hernando señaló que conoció a Leire Díez en Cantabria y que se había hecho una foto con ella.

Como ya publicó Libertad Digital, Hernando declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde reconoció que se había reunido con la fontanera socialista Leire Díez.

"Siendo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de 2008 y 2014, y luego portavoz del grupo parlamentario Socialista de 2014 a 2017, había acudido a algún acto electoral en Cantabria", especificó el testigo que también añadió que Díez era una de las personas que "colaboraba en la organización de ese tipo de actos". Además, Hernando también tiene una foto con Díez y explicó en sede judicial que probablemente se debía a un momento capturado después de un mitin. "Es una foto habitual que te haces cuando vas a hacer este tipo de actos", explicó entre risas.

Durante la declaración de Hernando, el juez le preguntó en qué consistió la reunión con Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y él en la sede de Ferraz. El Secretario de Estado afirmó que acudió a esa reunión porque recibió "una llamada que se me hizo desde la Secretaría de Organización" para ver si podía acudir a ella porque se iban a "exponer hechos relevantes", respecto a la "policía patriótica".

De igual manera, Hernando explicó que en esa reunión cuando él llegó ya estaba constituida, había "6 o 7 personas" y entre las que recuerda estaban Cerdán, Juan Francisco Serrano, Ion Antolín, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. No obstante, Hernando especificó que aunque a Dolset solo le conocía por referencias sí que conocía a Díez.

En cuanto al contenido de la reunión, Hernando señaló que lo que allí se les expuso no era ninguna novedad y que únicamente estuvo presente "unos 20 minutos" sin realizar intervención alguna porque lo que allí se estaba contando era "muy relevante y muy grave pero no era novedoso". Además, Hernando puntualizó que en el tiempo que estuvo en la reunión únicamente se habló de la "policía patriótica".

El juez también quiso saber cómo le presentaron a Leire Díez pero Hernando respondió de manera evasiva señalando que cuando empezó a escuchar lo que se estaba diciendo en la reunión perdió el interés.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com