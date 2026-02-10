El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto en el que exige al Ministerio del Interior que detalle los viajes de Begoña Gómez a República Dominicana en un plazo "improrrogable" de diez días.

La esposa de Pedro Sánchez se encuentra siendo investigada por la comisión de hasta cinco delitos por haberse aprovechado supuestamente de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Esta orden iría encaminada a investigar si su asesora, María Cristina Álvarez, habría trabajado para los negocios privados de Begoña Gómez cobrando un sueldo público.

En un auto de seis páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado exige que se le remita toda la información de los viajes tanto de la esposa del presidente del Gobierno como de su asesora "a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación Rusa".

De esta forma, le pide a la Oficina Nacional de Información del Pasajero, dependiente y, a su vez, integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que le remita toda la información posible en un "improrrogable plazo de diez días bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial". Así, el magistrado advierte al organismo del Ministerio del Interior que si no le remite toda la información en los plazos requeridos, podría acusar a los responsables de haber cometido un posible delito de desobediencia.

En los mismos términos, el juez exige a Moncloa que le remita todos y cada uno de los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno y de María Cristina Álvarez enviados y recibidos desde sus cuentas, desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de hoy. En concreto, esta petición se realiza al responsable de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, también con apercibimiento de poder acusarlo de un delito de desobediencia si no responde en los siguientes diez días con la información requerida.

Estas nuevas diligencias han sido pedidas, informa el magistrado en el auto, con el objetivo de que se le remita la información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que esta realice un informe acerca de los viajes y de los correos en los que habrían participado Begoña Gómez y Cristina Álvarez con el objetivo de destapar las supuestas actividades ilícitas de la mujer del líder socialista.

