Indignación entre las víctimas de Adamuz: denuncian "pillaje" y robo de las pertenencias de los fallecidos

El dolor por la pérdida de 46 seres queridos en el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha mutado en una profunda indignación. Según han denunciado los propios familiares de las víctimas, la tragedia se ha visto agravada por episodios de pillaje y robos de los objetos personales de los fallecidos y heridos en la zona del siniestro.

Los afectados señalan que, tras recuperar los enseres de sus familiares, se han encontrado con un escenario dantesco: carteras vacías, abrigos rajados para extraer objetos de valor y la desaparición sistemática de teléfonos móviles, cargadores y relojes inteligentes.

La zona del siniestro contó con la vigilancia de los GRS de la Guardia Civil durante las primeras jornadas posteriores a la retirada de los cuerpos. Sin embargo, una vez que el operativo de seguridad se retiró a la espera de las labores de limpieza, la zona quedó desprotegida.

Varios testimonios recogidos por el diario ABC y confirmados por los portavoces de las familias apuntan a que grupos de delincuentes aprovecharon la clandestinidad y la falta de vigilancia en las vías para "desvalijar" los restos de los vagones. La propia Renfe habría admitido a algunos familiares que se produjeron episodios de pillaje y que "la cadena de custodia se rompió", dejando las pertenencias a merced de los oportunistas.

Se denuncia el robo de móviles que daban señal horas después del accidente pero que nunca fueron recuperados. Muchos de los bolsos entregados a las familias han llegado completamente vacíos, sin dinero ni documentos de identidad. Además, chaquetas y bolsos presentan cortes realizados con armas blancas para sustraer el contenido.

Abandono de la Administración

Este nuevo golpe llega en un momento de máxima tensión entre las familias y el Gobierno. Los afectados denuncian un sentimiento de "abandono total" por parte de la Administración y el ente público, que recientemente comunicó por carta una reducción en la ayuda psicológica a los damnificados.

Ante la gravedad de los hechos, las familias ya estudian interponer denuncias formales ante la Policía Nacional y la Guardia Civil por robo, mientras exigen responsabilidades políticas y técnicas por la falta de seguridad en el lugar del accidente.