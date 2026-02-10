La Fiscalía entregó a la UDEF la investigación del caso Plus Ultra que salpica a Zapatero

La Fiscalía que dirigía Álvaro García Ortiz entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) la investigación del caso Plus Ultra que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

García Ortiz renunció como fiscal general del Estado el pasado mes de noviembre tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El Gobierno propuso entonces a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga un posible blanqueo de capitales por parte de la aerolínea con dinero procedente de Venezuela. Todo ello, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la policía judicial encargada de investigar las causas puede ser la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Existen tres vías principales para que un determinado caso sea investigado por la UCO o bien por la UDEF. En primer lugar, que los hechos presuntamente delictivos sean descubiertos de oficio por una de estas dos unidades policiales. En segundo lugar, que la Fiscalía elija directamente para investigar un procedimiento a uno de los cuerpos o finalmente, que el juez instructor sea el que seleccione a la UCO o a la UDEF".

"En el caso concreto de la investigación de Plus Ultra, fue la Fiscalía la que eligió que la UDEF de la Policía Nacional se hiciera cargo de las pesquisas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el Ministerio Público durante el mandato de Álvaro García Ortiz se decantó por la UDEF y no por la UCO, por una supuesta razón de reparto de trabajo, ya que la Guardia Civil actualmente investiga todos los casos de corrupción más importantes que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez". Entre ellos, la trama Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez, la trama Hidrocarburos, o la ‘operación Leire’.

Cabe destacar que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la UDEF prácticamente ha sido ‘desmantelada’. Se estima que desde 2018-2023, se podrían haber perdido casi la mitad de sus efectivos por distintas razones. Concretamente, se habrían efectuado traslados masivos de especialistas a otras unidades por falta de "horizonte profesional" al no investigar casos relevantes o bien por la percepción de que investigar corrupción política estaba "mal visto".

"Zapatero y sus hijas debían haber sido arrestados"

Tal y como publicó este diario, la investigación del caso Plus Ultra está provocando un gran estupor a nivel policial tras las escasas consecuencias que hasta el momento están sufriendo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa: "Durante la instrucción ya se han podido acreditar pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez, cuyo concepto real se desconoce. Una vez acreditados estos pagos existía suficiente material incriminatorio para detener incluso al propio Zapatero y a sus hijas. El expresidente socialista sigue manteniendo un gran poder sobre las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa Segundo Martínez".

"La actual cúpula de la Policía Nacional se encuentra sumida en el mayor grado de politización desde el inicio de la democracia. El interés en que las pesquisas del caso Plus Ultra fueran llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha disparado las suspicacias internas sobre la necesidad de realizar una voladura controlada de un escándalo que sin duda alguna haría caer al Gobierno", concluían.

