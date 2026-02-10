Mónica García explica el nuevo Sumar: "Somos átomos progresistas que se agregan a una molécula que tiene hambre"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para comentar los últimos movimientos en la izquierda para volver a aglutinarse de cara a unas generales tras unas elecciones en Aragón que han certificado el desplome de toda la izquierda con la excepción de la Chunta.

A preguntas de los medios, García se ha referido a maniobras con escaso éxito por el momento como el frente de Gabriel Rufián y el paso dado este martes para forjar una especie de "Sumar 2.0" con Podemos fuera. Según la ministra, no se trata de un paso atrás sino que están "muy orgullosos" de haber impulsado Sumar en 2023 para "revalidar" este "gobierno que ha traído transformaciones sociales", ha dicho elogiando a Yolanda Díaz.

Ahora, ha explicado García, se trata de una "alianza de voluntades", de "remangarnos y hacernos cargo de un espacio progresista" que está empujando para tener "políticas más ambiciosas". "No nos diluimos en ninguna sigla, nos agregamos. Somos átomos progresistas de izquierdas para hacer una molécula que tiene hambre de victoria y de políticas progresistas transformadoras", ha dicho García en una desconcertante explicación que ha provocado risas en su compañero de gobierno y de coalición, Pablo Bustinduy: "El otro átomo progresista está de acuerdo".

Yolanda Díaz, "un átomo más"

La definición atómica de García recuerda otra frase peculiar de su excompañero de filas Íñigo Errejón, ahora en el ojo del huracán no por política sino por una denuncia por agresión sexual que sigue en los juzgados. "La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales", dijo en 2015 en un mensaje que en su día le convirtió en protagonista en Twitter.

Desde Sumar ya asumen totalmente el lenguaje empleado por la ministra. Al referirse al acto del próximo 21 de febrero, la puesta de largo del nuevo proyecto en el que llevarían "varios meses" trabajando "con discreción", señalan sobre la presencia de Yolanda Díaz que nadie sobra, que "es un átomo más". A día de hoy, sigue sin estar confirmado si la vicepresidenta acudirá a la presentación.