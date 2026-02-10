Paco Núñez pide a la Junta más recursos para Talavera ante las graves inundaciones

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado al Gobierno regional que actúe de manera inmediata y envíe más recursos a Talavera de la Reina, donde las inundaciones han afectado viviendas con hasta un metro de agua, para asistir a los vecinos afectados.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante una visita a la zona afectada, acompañado por el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. El dirigente popular ha querido trasladar su apoyo a los residentes y ha valorado la labor del equipo municipal: "Los vecinos están enfadados y con razón. Cualquiera que se ponga en la piel de una familia que tiene un metro de agua en su casa entenderá perfectamente cómo se sienten".

El presidente regional del PP ha destacado que el Ayuntamiento ha puesto todos sus recursos a disposición para evacuar el agua y que el equipo de ingeniería municipal trabaja para implementar soluciones que trasciendan la emergencia inmediata.

Solicitud de actuación urgente de la Junta

A pesar de los esfuerzos municipales, Núñez ha insistido en que "ahora lo urgente es achicar el agua, traer más bombas y más medios", una tarea que el Ayuntamiento no puede asumir por sí solo. Por ello, ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que atienda la solicitud formal del alcalde y colabore "de manera leal" para garantizar que Talavera reciba los recursos necesarios.

El dirigente del PP ha subrayado que el apoyo debe superar las diferencias políticas: "No se puede dejar de ayudar a un Ayuntamiento porque no sea de tu color político. A quienes se perjudica es a los vecinos. Ahora no es momento de enfrentamientos políticos, es momento de ayudar a la gente".

Precedentes de respuesta insuficiente

En este sentido, Núñez ha recordado episodios anteriores, como la borrasca Filomena o la DANA de Letur, en los que el Gobierno regional no ha respondido con la misma rapidez que el Ayuntamiento, insistiendo en la necesidad de coordinación entre administraciones para atender emergencias: "Esto no va de colores políticos, va de vecinos que tienen problemas".

El presidente del PP ha concluido su visita insistiendo en que Talavera requiere "hoy más que nunca la colaboración de todas las administraciones para que los vecinos puedan recuperar la normalidad lo antes posible".