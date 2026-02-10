PSOE y Sumar vetan que el Congreso pueda condenar a Armengol por dos actos de su viaje a Azerbaiyán

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha tumbado este martes la tramitación de la proposición no de ley (PNL) del PP para debatir en el Pleno del Congreso si su presidenta, Francina Armengol, merecía una condena institucional por algunos de los actos que protagonizó durante su viaje en enero a Azerbaiyán.

Concretamente, visitó dos espacios que hacen apología de la limpieza étnica contra los armenios. Francina Armengol hizo una ofrenda floral en el Monumento de la Victoria, que conmemora el triunfo azerí en la guerra por la región de Nagorno Karabaj, que terminó en 2023 con el éxodo de más de 100.000 civiles, y visitó el Museo. El Parlamento Europeo catalogó este éxodo de "limpieza étnica" y ninguna gran autoridad de la UE ha aceptado realizar una ofrenda floral ante el Monumento de la Victoria.

La PNL del Partido Popular proponía en su primer punto que el Pleno del Congreso manifestase su condena por "las actuaciones unilaterales de la presidenta del Congreso de los Diputados al depositar una ofrenda floral en el Monumento de la Victoria y su visita al Museo" situados en Bakú, capital de Azerbaiyán. La iniciativa popular continuaba subrayando que los actos de Armengol quiebran "la unidad de acción exterior del Estado", vulneran "el principio de lealtad institucional y dañan gravemente la credibilidad internacional de España".

Los siguientes puntos de la PNL se centraban en exigir responsabilidades al Ministerio de Exteriores por haber dado validez a los actos de Armengol en el complejo de la Victoria, ya que la embajadora española en Azerbaiyán, Cristina Latorre, acompañó a la presidenta del Congreso durante los citados actos. El departamento de José Manuel Albares no ha dado explicaciones sobre este error diplomático, teniendo en cuenta que tanto el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa se han posicionado en diferentes iniciativas condenando a Azerbaiyán por violaciones de derechos humanos del pueblo armenio y del Estado de derecho.

La PNL tenía muchas posibilidades de haber salido adelante, como adelantó ABC, si hubiese sido debatida porque varios socios del PSOE consideran inaceptables los actos de Armengol en Azerbaiyán, contrarios a los posicionamientos que ha tenido el propio Congreso, y bien mediante voto a favor o abstención se habrían mostrado dispuestos a facilitar que la iniciativa del PP hubiese sido aprobada. Pero el rodillo de PSOE y Sumar en la Mesa ha tumbado la tramitación de la misma.