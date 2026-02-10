RECTIFICACIÓN DE GEMA SANZ LÓPEZ

"1. La Comisaria Gema Sanz López no ha cometido ninguna omisión del deber de perseguir posibles ilícitos, ni ha procedido a investigar a los escoltas de Zapatero con la intención de descubrir si alguno de ellos ha realizado algún tipo de filtración al medio el Debate. Cuando existe una investigación judicializada y bajo secreto de sumario, la competencia para la investigación corresponde al órgano que la dirige, en este caso al juez que lleva la instrucción y debe ser dicho órgano el que se dirija a las Unidades policiales para que realicen las labores de investigación que se les encomiende.

2. La Unidad de Asuntos internos para poder actuar sobre un caso judicializado deben cumplirse al menos dos requisitos, que los responsables de la filtración sean policías en activo o segunda actividad o personal adscrito a la Dirección General de la Policía, y que sean instados por el órgano judicial que lleva la instrucción para proceder a la investigación. Las pesquisas a las que aluden sendas noticias periodísticas están tuteladas por la autoridad judicial competente y en ellas participa la Fiscalía Especial Contra La Corrupción y La Criminalidad Organizada, sin que en ningún caso hayan requerido a esta Unidad para el desempeño de diligencia de investigación alguna."