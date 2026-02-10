Un juzgado de Gerona ordena al alcalde de la CUP que ponga un "retrato institucional" del Rey en el salón de plenos

El alcalde separatista de Gerona, Lluc Salellas, de la CUP, tiene un mes de plazo para colocar un "retrato institucional" del Jefe del Estado en el salón de plenos del consistorio. La "broma" separatista de poner un cuadro de Felipe VI formado por instantáneas de la intervención policial durante el golpe separatista ya no tiene recorrido. El cuadro ha sido retirado. En su lugar se deberá colocar un cuadro normal.

Un juzgado de Gerona ha emitido un auto en el que dice que el Ayuntamiento no cumplió el mandato judicial porque la imagen "no satisface la exigencia de neutralidad institucional" y contiene "una carga simbólica ajena a la función institucional".

La historia arranca el año pasado, cuando el concejal del Vox Francisco Javier Domínguez presentó un recurso administrativo denunciando que Salellas y su equipo de gobierno, en el que figuran Junts y ERC, estaba desobedeciendo la sentencia.

En ese momento, Salellas decidió encargar un mosaico que reprodujera la cara del Rey a base de pequeñas fotografías de las cargas policiales del 1-O de 2017, un "retrato" que fue colocado con gran despliegue de medios el pasado 15 de septiembre. En el acto estuvieron presentes los principales prebostes del separatismo como los presidentes de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el cantante Lluís Llach.

Ante esta situación, el concejal de Vox volvió a recurrir a la justicia, que ha vuelto a fallar en contra del alcalde y sus socios separatistas. El Ayuntamiento de Gerona dejó de lucir en su salón de plenos el retrato del Jefe del Estado cuando abdicó Juan Carlos I. En aquel momento, el alcalde de Gerona era el todavía prófugo Carles Puigdemont, que decidió incumplir la legalidad y no colocar un cuadro de Felipe VI. La llegada de Vox al consistorio terminó con esa situación anormal.