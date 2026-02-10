Una exaltada Elisa Mouliaá confirma que sigue con su denuncia contra Errejón tras "una noche muy revuelta"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este martes que volverá a acusar al exdiputado Íñigo Errejón de la presunta agresión sexual que habría perpetrado una noche de octubre de 2021 por la que todavía sufre "estrés postraumático", al tiempo que ha criticado a la Fiscalía por pedir su "absolución". "Es deleznable", ha asegurado muy exaltada a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido para comunicar al juez Adolfo Carretero que finalmente no retirará su acusación.

"Me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento", ha indicado, criticando que la Fiscalía haya instado a la absolución de Errejón después de que decidiese no realizar acusación en este caso. La Fiscalía tomaba esta decisión tras no apreciar suficientes indicios de delito y concluir que existía consentimiento en las relaciones entre Mouliaá y Errejón. Cabe recordar que, en España, son las acusaciones las que tienen que demostrar que el acusado es culpable y no el acusado el que tiene que demostrar que es inocente debido al principio de presunción de inocencia.

Mouliaá ha indicado que el proceso "explotó por múltiples denuncias anónimas, que él dimitió y que ya comenzaban a decir en todos lados que podían ser falsas". "Yo lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso, porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla, sacando bulos", ha lamentado.

Desde su punto de vista, "cualquier victoria judicial se ha silenciado". "En cambio las suyas se han hecho tremendamente ruidosas y el odio que tiene que soportar una víctima es horrible y es normal que no se atrevan a dar el paso", ha continuado.

El culebrón de la acusación particular

Mouliaá ha dado este paso después de que este lunes desmintiese a sus propios abogados en redes sociales. Mientras que ella aseguraba que no tenía decidido seguir adelante con su acusación particular –de hecho había intentado revocarla unos días antes sin éxito debido a varios fallos en el escrito—, fuentes cercanas a su defensa aseguraban a Libertad Digital que sí seguiría adelante con la acusación particular.

En este marco, Mouliaá ha acudido este martes junto a su abogado a los Juzgados de Plaza de Castilla para formalizar que sigue adelante con su acusación particular, por la que pide tres años de cárcer y una indemnización de 30.000 euros al expolítico.

Este mismo martes también estaba citado Íñigo Errejón para que el magistrado Adolfo Carretero le informase formalmente de su procesamiento, es decir, del envío del caso a juicio oral y a Errejón al banquillo. Sin embargo, el expolítico no ha acudido aludiendo a la inseguridad jurídica que le produce los vaivenes de la defensa de Mouliaá.