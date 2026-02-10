Vicente Vallés, convencido de cuándo va a convocar Pedro Sánchez las próximas elecciones generales

Una de las preguntas más repetidas entre los españoles es cuándo convocará Elecciones Generales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre esta cuestión tan relevante fue preguntado Vicente Vallés en Espejo Público, el programa de Susanna Griso. "¿Qué más debe pasar en este país para que Pedro Sánchez apriete el botón rojo y convoque elecciones, ¿tú qué crees?", le preguntó la presentadora de 'Espejo Público' al presentador que le respondió de forma contundente.

"Tiene que pasar que Pedro Sánchez considere que le va bien hacerlo", afirmó convencido Vicente Vallés. "Cuando él considere que tiene una ventana de oportunidad para sacar un buen resultado", explicó el periodista de Antena 3 que señaló el plan que tendría en mente el presidente del Gobierno.

"No está pensando en ganar las elecciones", señaló Vicente Vallés en 'Espejo Público' que explicaba su teoría a los espectadores. "En Moncloa están pensando en sumar los votos suficientes en el Congreso de los Diputados para renovar el Gobierno, como ya ocurrió en las elecciones anteriores. Yo creo que están en esa tesis", advirtió el presentador del telediario de mediodía de Antena 3. "Cuando crea que encuentran una ventana de oportunidad que se den los números", sentenció Vallés.

"Cuando se adelantan elecciones siempre se corre un cierto riesgo, tanto por quien las convoca como por los demás que se tienen que presentar a unos comicios que a lo mejor no han preparado lo suficiente. Todos pueden pensar en una fecha y le puede pillar un poco en fuera de juego un adelanto electoral", señaló Vicente Vallés en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, hace un par de meses.