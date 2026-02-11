Adif concluyó que las advertencias de los maquinistas previas a Adamuz no afectaban a "la infraestructura"

El Gobierno ha admitido ya que recibió cuatro advertencias de los maquinistas en cuatro meses, justo antes del accidente de Adamuz. Pero, pese a ello, no ordenó una actuación de emergencia en el tramo de vía que se rompió al paso del tren y acabó provocando, según la principal versión de la investigación, 46 víctimas mortales.

El argumento oficial esgrimido para desoír esas alertas es que, según la versión oficial, no afectaba a la "infraestructura". La pregunta es cómo podía saberlo Adif si, precisamente, no se encargó una comprobación.

Los avisos de los maquinistas

Una de las principales alertas lanzadas por los maquinistas en agosto de 2025 hablaba de las vibraciones del tren. De los botes que daba al paso por las vías citadas. Pero la versión oficial del Gobierno sostiene "que los reportes emitidos por este colectivo han sido cuatro en los últimos cuatro meses, y ninguno de ellos estaba relacionado con la infraestructura".

No obstante todos los expertos consultados por Libertad Digital, a lo largo de más de una semana, han señalado que esas vibraciones pueden revelar con rotundidad un mal estado de la vía, ya sea por fisuras en los railes o soldaduras, ya sea por un deficiente balasto, ya sea por anclajes deteriorados o por cualquier otro motivo. Pero que, por supuesto que ese síntoma puede apuntar a la situación de fatiga o de mantenimiento deficitario de la vía. Y la vía es infraestructura.

El Gobierno se justifica

Sin embargo para el Gobierno no es así. La versión oficial afirma que "la estructura de la vía ha sido objeto de todos los controles de calidad reglamentados, incluidos los exámenes de las 114 soldaduras del tramo, gracias a los cuales se detectan defectos no visibles a simple vista".

Desde el Gobierno afirman que estos exámenes incluyen inspecciones visuales, utilización de líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluación e inspección por ultrasonidos. Es más, que todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado, con el permiso vigente hasta noviembre de 2026.

Todo ello está plasmado en el registro oficial de Adif con los datos obtenidos en el examen de la soldadura involucrada en el accidente. Este "acta de inspección visual y geométrica" debe incluir los parámetros obtenidos en dicho examen, que habría dado como apta la soldadura.

Pero lo cierto es que la vía falló. Y que el propio Gobierno señala que las alertas de los maquinistas en los cuatro meses previos no apuntaban a la infraestructura.

El Gobierno insiste en que el tramo de vía se ha sometido también a los siguientes controles desde el día de su puesta en servicio en junio de 2025: "Auscultación geométrica; auscultación dinámica; auscultación de la vía por ultrasonidos; inspección y vigilancia a pie de vía; inspección de desvíos; bateo de vía". Lo cierto es que la vía se rompió y que el propio Gobierno asegura que no atendió a las exigencias de los maquinistas porque no afectaban a la infraestructura. Y la vía es infraestructura.