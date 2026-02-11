Cataluña, en estado crítico: la Generalidad suspende clases y atención sanitaria no urgente por una alerta de viento

Caos en los trenes, caos en las carreteras por los cortes provocados por los profesores en huelga y alerta meteorológica por fuertes vientos. Cataluña vive en una suerte de estado de excepción desde que el pasado 20 de enero, un día después de la tragedia de Adamuz, otro accidente ferroviario se cobrara la vida de un maquinista en prácticas.

Desde ese martes de enero nada relacionado con el transporte es seguro en Cataluña. El servicio de cercanías, las Rodalies, son una tómbola. Estuvieron dos días seguidos absolutamente paradas. No circulaba ningún tren. Ahora dice la Generalidad que hasta abril no se restablecerá de manera más o menos digna el servicio. El accidente de Gelida puso de manifiesto el deterioro de una infraestructura abandonada y esa ruleta rusa a la que se jugaba con los usuarios.

El accidente se produjo por la caída de un muro de la AP-7 sobre las vías de la línea de tren R4 y comportó también el cierre de la autopista en sentido sur hasta este lunes. Una grieta en un túnel ferroviario en Rubí (Barcelona) detuvo el transporte ferroviario de mercancías internacional e incomunicó por tren los puertos de Barcelona y Tarragona. La comunicación ferroviaria en ese punto se ha recuperado parcialmente.

A todo ello ha habido que sumar una huelga de profesores (piden más salario y más maestros y se quejan de que no dan abasto para atender a los alumnos con necesidades especiales) cuyas protestas han provocado este miércoles importantes atascos en toda la red viaria catalana.

Actividades en el exterior

La guinda es una alerta recibida vía móvil por una gran mayoría de ciudadanos de la región en la que la Generalidad les previene sobre el viento. Sobre las seis y media, los teléfonos han emitido un fuerte sonido acompañado del siguiente texto: "Alerta por fuertes vientos en toda Cataluña, evitad desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior. Se suspenden actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes entre las 00:00h y las 20:00h de mañana jueves día 12 de febrero".

El estado de las infraestructuras en Cataluña está tan deteriorado que las rachas de viento de más de cien kilómetros por hora que se esperan en las próximas horas pueden causar auténticos estragos. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que "nos podemos encontrar con caídas de árboles, muros, señales y semáforos". De ahí que recomiende el teletrabajo.

Protección Civil habla de "peligro extremo" en su cuenta de X. Y el servicio meteorológico catalán, el "Meteocat" indica un "grado de peligro máximo, 6/6". Los expertos aseguran que el viernes será un día de tregua pero que el episodio se reproducirá el sábado.