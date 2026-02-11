Militantes de la CUP y Aliança Catalana llegan a las manos en un pueblo de Barcelona

Santpedor, en español Sampedor, es una población de casi ocho mil habitantes de la provincia de Barcelona conocida por ser la cuna de Josep Guardiola, el entrenador de fútbol. Pero desde ayer es también una localidad en la que la CUP y Aliança Catalana han llegado al enfrentamiento físico. El excabeza de lista de la CUP en 2019, Aniol Vila, fue detenido por resistencia grave a la autoridad en el marco del pleno en el que iba a tomar posesión como concejal un exmilitante de Junts que se ha pasado al partido de Sílvia Orriols, tránsito cada vez más habitual en la Cataluña interior.

La situación es tan caótica que la dimisión de un edil de Junts en el ayuntamiento sampedrense y la renuncia de seis componentes de la candidatura del partido de Puigdemont ha dado pie al nombramiento como concejal de Jordi Soteras, que de estar relegado en Junts ha pasado a ser vicepresidente del partido de Sílvia Orriols en la comarca del Bages, cuya capital es Manresa. La pequeña localidad de Santpedor está gobernada por ERC en minoría. El alcalde se llama Agustí Comas y cree que lo ocurrido es un caso de transfuguismo de manual.

Vull donar personalment les gràcies a aquest agent de la Policia Local i als seus companys per haver garantit el dret de representació política del regidor d'Aliança Catalana, ahir, a Santpedor. Inadmissibles la intolerància, totalitarisme i violència exercides x l'extrema… pic.twitter.com/S2ZU2AtFZe — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) February 11, 2026

Los hechos comenzaron a media tarde, cuando un grupo de radicales de la CUP y otro de Aliança Catalana chocaron en la plaza "Gran" del pueblo, renombrada "U d'Octubre" en conmemoración del golpe de Estado separatista. Los incidentes se trasladaron al salón de plenos. Aniol Vila, el detenido, trató de permitir que los manifestantes de la CUP accedieran a la estancia ante la oposición de la policía local.

Trasladado a Manresa

La intentona se saldó con la detención del dirigente "cupaire", que fue trasladado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Manresa. Hasta allí se dirigieron una veintena de amigos del arrestado para exigir su puesta en libertad, que se produjo pasada esta media noche.

No es la primera vez que miembros de la CUP atacan a simpatizantes o militantes del partido de Sílvia Orriols. En enero del año pasado, militantes de la formación separatista antisistema atacaron una carpa del partido separatista ultra e hirieron de gravedad a un militante de Aliança Catalana que atendía una carpa en una plaza de Barcelona.

Ese asalto fue una novedad porque hasta ese momento las víctimas habituales de los ataques independentistas eran militantes y simpatizantes de Ciudadanos, S'ha Acabat, PP, Vox y Sociedad Civil Catalana. Los episodios de violencia e intimidación contra estos partidos han sido silenciados o justificados por el resto de las formaciones políticas y por los medios públicos y privados de orientación catalanista.