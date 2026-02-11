Una diputada de Más Madrid: "Vamos a nacionalizar a todos. Nos encargaremos de que sólo los españoles te roben"

Nueva polémica en el ámbito de inmigración. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la regularización masiva de medio millón de inmigrantes por la vía rápida, el asunto ha ocupado gran parte de las informaciones en la prensa, además de suscitar numerosas críticas de los ciudadanos españoles. El último escándalo lo ha protagonizado Tesh Sidi, la portavoz saharaui de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, quien, en redes sociales, ha amenazado con "nacionalizar a todos los inmigrantes. Nos aseguraremos de que sólo los españoles te roben", ha advertido.

La diputada de extrema izquierda ha reaccionado a las estadísticas que indican que la probabilidad de ser robado por un inmigrante es mayor que por un español nativo diciendo que no hay necesidad de preocuparse, ya que su partido está trabajando para garantizar que los inmigrantes pronto se conviertan en españoles. "Nos aseguraremos de que sólo los españoles te roben", ha amenazado en redes sociales.

Publicación en redes sociales de la diputada de Más Madrid

Esta amenaza de reemplazo ya fue mencionada hace solo una semana por Irene Montero, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos. "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con inmigrantes", deseaba la mujer de Pablo Iglesias en un mitin antes de las elecciones aragonesas en las que los morados obtuvieron cero diputados.

Este efecto llamada está siendo una realidad. No hay más que ver las colas en los consulados de países como Pakistán, Argelia o Marruecos, lugar donde estuvo este periódico la semana pasada. Muchos marroquíes agradecieron a Pedro Sánchez su labor con los inmigrantes al micrófono de Libertad Digital.

Libertad Digital lleva informando desde hace tiempo sobre el alto porcentaje de delitos cometidos por inmigrantes, algo que contrasta con el relato del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, los extranjeros cometen el 43,3% de las violaciones grupales aunque sólo son el 13,4% de la población residente. Este es uno de los muchos ejemplos publicados por este diario.