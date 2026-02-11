El chófer que llevó a Pano a Ferraz para entregar bolsas de dinero se ratifica: "Vi tacos de billetes de 50 euros"

Álvaro Gallego, la persona que llevó a la empresaria Carmen Pano a la sede del Partido Socialista en Ferraz para realizar una entrega de dinero en efectivo, ha ratificado la versión de la empresaria de que él fue quien hizo de chófer en una de las dos entregas. De igual manera, ha señalado que vio "tacos de 50" euros.

Gallego estaba llamado a declarar este miércoles ante juez que investiga la trama Hidrocarburos en calidad de testigo y de manera telemática. Durante su declaración, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Gallego ha señalado que él sabía que Pano llevaba dinero encima aunque no tenía información sobre a quien iba dirigido ese dinero.

Además, Gallego habría señalado que Carmen Pano llevaba una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón y que vio "tacos de 50" euros. De igual manera, al ser preguntado por el origen del dinero este ha respondido que lo trajo a casa de Carmen Pano un ayudante de Claudio Rivas. Cuando llevó a Pano a la sede del PSOE, Gallego esperó en doble fila 10 minutos.

La versión de Pano

Gallego fue mencionado durante la declaración de Carmen Pano ante el Tribunal Supremo el 25 de febrero de 2025, dónde aseguró que él habia sido la persona que le llevó hasta Ferraz en la segunda entrega de 45.000 euros.

Dinero que, según la declaración de Pano en el Supremo, entregó en la segunda planta de la sede socialista presentándose como una persona que venía de parte del empresario Víctor de Aldama.

Por su parte, durante la declaración en la Audiencia Nacional el pasado 30 de enero, Pano ratificó que había entregado 90.000 euros en Ferraz mientras que en la declaración un día antes Aldama cargó contra la empresaria asegurando que ella no había realizado tal entrega. "Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz", sentenció Aldama.