La declaración íntegra de Cerdán en el caso Leire: "Me cuesta recordar cosas, no estoy en mis mejores facultades"

Libertad Digital publica la declaración íntegra del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en calidad de testigo en el caso de las Cloacas del PSOE.

Cerdán fue llamado el pasado lunes 2 de febrero por su supuesta vinculación a las supuestas prácticas ilegales de la fontanera socialista Leire Díez. Esta aseguraba, según se ha desvelado en varios audios publicados por este diario, como la "mano derecha" del entonces número tres del partido de Sánchez cuando intentaba realizar supuestos sobornos a fiscales y altos cargos policiales con el fin de frenar las investigaciones sobre la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Cerdán expuso hasta en 17 ocasiones expresiones que querían decir que no recordaba lo que había sucedido en torno a sus reuniones o conversaciones con los integrantes de la supuesta cloaca socialista, liderada por la fontanera Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.

"No lo recuerdo", "no puedo detallarlo" o "no lo sé" son las expresiones más repetidas y, en una ocasión, Cerdán se victimiza asegurando que no se encuentra en su mejor momento debido a las diferentes informaciones que se han publicado sobre él y la situación procesal que atraviesa: "Me cuesta recordar cosas, no estoy en mis mejores facultades".

Cerdán fue difuso o incongruente en casi una veintena de ocasiones durante el interrogatorio. En primer lugar, al ser preguntado por su relación con Leire Díez, Cerdán ha dicho que fue la periodista Patricia López la que quiso organizar la primera reunión entre Cerdán y Díez; pero que no recuerda si le contactó a alguien de su equipo, de los servicios jurídicos del PSOE o a él mismo. El fallecimiento de López en diciembre del pasado año dificulta que se corrobore esta versión.

Además, Cerdán no respondió una de las incógnitas por las que más se le interrogó ante el juez Arturo Zamarriego: si la información que le entregó Díez en una primera reunión ya se conocía y la conversación había sido decepcionante, ¿por qué decidieron los dirigentes socialistas agendar una segunda reunión?

