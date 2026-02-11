RTVE fuera de control: Javier Ruiz usa una foto de Hitler para hablar de Nolasco

Después del avance de VOX en las elecciones autonómicas de Aragón, Televisión Española ha usado una imagen de Adolf Hitler para vincular a Alejandro Nolasco, candidato del partido, con el nazismo tras haber escrito libros de historia sobre la División Azul, la unidad de voluntarios españoles que luchó en el frente ruso junto al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

El hecho ocurrió en el plató de Mañaneros 360 en el que se usó una imagen en grandes dimensiones de Hitler para poner en contexto la trayectoria académica del político de Vox. Nolasco, abogado, graduado en filosofía y doctorado en historia, ha escrito libros como Los últimos 50 de la División Azul, una obra histórica que documenta testimonios de veteranos sin hacer apología del nazismo, sino recuperando la memoria de unos hechos históricos.

Desde el programa se ha lanzado una pregunta: "¿Blanqueando a la División Azul?", pues han explicado que la novela está publicada por una editorial que ha distribuido libros como Franco. La hoja de servicios de un soldado, Obras completas de José Antonio Primo de Rivera o Historia criminal de la izquierda española.

Las conclusiones de RTVE

Según la periodista, en el libro se trata a los voluntarios franquistas como héroes de una novela romántica ya que Alejandro Nolasco explica en su libro lo siguiente: "Fueron a las gélidas estepas de Rusia dispuestos a morir y a dejar sobre la nieve y para siempre su juventud, sus esperanzas y su porvenir por un ideal".

,por difamación,calumnias y atentado contra el honor personal por insinuar con fotos del pintor austríaco en pleno informativo,que estas relacionado con los nazis. Os recuerdo que ese chiringuito lo pagamos todos. pic.twitter.com/Aa7lq0nF31 — ⚡️🇪🇸Templario✝️⚡️ (@TemplarExtre) February 10, 2026

"Los describe como héroes y patriotas", han insistido desde RTVE y han recurrido a un nuevo extracto del libro para reafirmar la comparación entre el candidato de Vox con el nazismo: "Lo único verdaderamente capital era la palabra dada, el afán de servicio, el amor a la patria, la dación y el compromiso".

"Vamos a recordar una cosa, que la División Azul estaba bajo mando alemán, que formaba parte del ejército nazi, pero en las 436 páginas dedicadas a estos soldados franquistas no se hace ninguna sola mención a él, a Hitler o al nazismo", han concluido con la explicación. Otro episodio más que pone en cuestión la neutralidad de la televisión pública.