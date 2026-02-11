Polémica en 'El hormiguero' por un comentario sobre Santaolalla: "Mitad tonta, mitad tetas"

La tertulia política de El hormiguero se ha convertido este miércoles en uno de los asuntos más comentados en redes sociales tras un comentario realizado por la periodista Rosa Belmonte dirigido a Sarah Santaolalla, colaboradora televisiva y pareja del presentador de TVE Javier Ruiz.

La polémica se desató durante la intervención de Pablo Motos, que llevó a la mesa unas declaraciones sobre Felipe González emitidas horas antes: "Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor", comentaba el presentador al inicio del debate.

Motos hacía referencia a unas palabras pronunciadas por Sarah Santaolalla en el programa En boca de todos de Cuatro, donde la tertuliana criticó al expresidente socialista: "Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Como presidente, su gestión no me gustó: hubo corrupción, todos sabemos quién era el señor X, y seguir hablando de su Gobierno como si hubiera sido mucho mejor me parece de traidor".

Fue en ese contexto cuando Rosa Belmonte tomó la palabra en El hormiguero con una frase que generó una oleada de reacciones: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". La colaboradora matizó a continuación que no se trataba de una expresión propia, sino de una cita de la serie La maravillosa señora Maisel. Aun así, el comentario se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico.

El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató.

No fue en un callejón, fue en la tele.

No eran hormigas, eran ratas. pic.twitter.com/VpeujpD0L0 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) February 11, 2026

Horas después, Sarah Santaolalla respondió a lo ocurrido a través de sus redes sociales, denunciando lo que consideró un ataque por su aspecto físico. "Anoche, en un programa ‘familiar’, fui humillada nuevamente por mi físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia ejercida desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", escribió.

La tertuliana se preguntó además "hasta cuándo" tendrá que soportar lo que calificó como "violencia sistemática" por parte de presentadores y comentaristas.

En su defensa ha salido el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, que ha comunicado públicamente haber recibido quejas por el tratamiento que se dio a la imagen de Santaolalla. El organismo ha anunciado que instará al medio a cumplir la normativa vigente en materia de igualdad y ha recordado que "lleva tres décadas trabajando por el respeto y la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación".