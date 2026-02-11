Rectificacion de Gema Sanz

1. Desde la llegada a la Unidad de Asuntos internos de la Comisaría Gema Sanz, en Enero de 2025 junto a las operaciones mencionadas en su artículo, de las cuales solo las Mallorca y Valladolid han sido realizadas bajo mi mandato, se han llevado a cabo otras investigaciones en las que a pesar de no haber tenido la misma repercusión mediática han sido igual de contundentes y exitosas, y han contado con el reconocimiento expreso de las autoridades judiciales y fiscales que las han tutelado y en las que no estaban inmersos policías destinados en las UDYCO.

2.Desde la Fiscalía Especial Antidroga, en la última Memoria Anual de la FGE, se ha llegado a afirmar que la corrupción es un elemento facilitador del narcotráfico, y en relación a la corrupción policial sentencia que "aunque es obviamente preocupante, no debe alarmar ya que no se trata de corrupción generalizada sino de casos individuales respecto a la que los propios cuerpos policiales, con el trabajo sus Unidades de Asuntos Internos, han podido identificar y reaccionar".