Rectificación de la Confederación Hidrográfica del Tajo

A la Dirección de Libertad Digital:

La Confederación Hidrográfica del Tajo, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al amparo de lo dispuesto en la "Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, solicita formalmente la publicación de la presente rectificación en relación con el artículo titulado "Pueblos en riesgo por rotura de presas y falta de planes de emergencia: CastillaLa Mancha, Andalucía y Extremadura", publicado en su medio el 6 de febrero de 2026, firmado por M. J. Grech.

El citado artículo contiene afirmaciones y asociaciones que no se ajustan a la realidad al vincular las advertencias profesionales en materia de seguridad hidráulica con una supuesta situación generalizada de abandono de infraestructuras generando con ello una indebida alarma social.

En primer término, resulta imprescindible aclarar que las valoraciones técnicas aportadas en el artículo y realizadas por profesionales del sector hidráulico responden a obligaciones legales en materia de seguridad, explotación y protección civil, y forman parte del ejercicio responsable de la función pública.

En segundo lugar, el artículo incide en una confusión, entre la existencia de limitaciones de medios —humanos, presupuestarios o de implantación operativa— y un supuesto abandono o falta de seguridad estructural de las presas. Tal equiparación resulta técnicamente incorrecta. Por lo que se refiere a las presas de la cuenca del Tajo, hemos de asegurar que están sometidas a un régimen permanente de vigilancia, auscultación, control y explotación, conforme a la legislación específica sobre seguridad de presas y embalses y a los estándares técnicos exigibles.

La Confederación Hidrográfica del Tajo desea subrayar que la advertencia sobre la necesidad de finalizar el proceso de implantación de planes de emergencia, reforzar sistemas de aviso o mejorar recursos disponibles no implica la existencia de un riesgo inminente, ni una dejación de funciones.

En concreto, el artículo referido recoge en su texto las siguientes afirmaciones: "Una de las más críticas para la comarca de Talavera es la Presa de Navalcán (río Guadyerbas), que tiene los desagües de fondo parcialmente inoperantes (por acumulación de lodos y sedimentos) por lo que no puede regular con precisión su caudal cuando se producen fuertes lluvias como en marzo de 2025, regulación que tiene que hacerse por los aliviaderos de superficie, con el consiguiente riesgo de inundación repentina en las zonas bajas de la comarca. A pesar de la inoperatividad de estos desagües, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo mantienen que la presa es estructuralmente segura y no existe riesgo de rotura de la misma"; "En cuanto a Navalcán, puede decirse que la situación es crítica: pese a que existe un plan, la inoperatividad de sus órganos de desagüe hace difícil su ejecución en tiempos de respuesta cortos". A este respecto, este Organismo de cuenca se ve obligado a desmentir tal afirmación, ya que la Presa de Navalcán (río Guadyerbas) cuenta con dos desagües de fondo que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, maniobrándose todos los años, con ausencia total de fangos y con un caudal punta de salida de en torno a 8 m 3 /s cada uno, dando un total cercano a 16 m3 /s. Como prueba de ello, y en defensa del rigor técnico con el que desarrollamos nuestro trabajo, se adjuntan fotografías de las últimas pruebas de mantenimiento realizadas el día 11 y 12 de noviembre de 2025, documentado así mismo en los partes periódicos de mantenimiento.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, se solicita la publicación íntegra de esta rectificación, con relevancia semejante a la de la información rectificada, a fin de restablecer la exactitud de los hechos, evitar interpretaciones jurídicas improcedentes y contribuir a un tratamiento informativo riguroso y diferenciado de materias técnicas.

Atentamente, Confederación Hidrográfica del Tajo Organismo Autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico