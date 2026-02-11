Renfe admite el colapso: cancelaciones y retrasos pese al acuerdo de Transportes con los sindicatos

A pesar del acuerdo del Ministerio de Transportes con los sindicatos mayoritarios -Semaf, CCOO y UGT-, la huelga en el sector ferroviario ha continuado este miércoles por parte de las organizaciones sindicales minoritarias, volviendo, un día más, a provocar retrasos y cancelaciones.

Renfe se ha visto obligada a cancelar este miércoles varios trenes de alta velocidad y larga y media distancia especialmente en el corredor noreste y en Levante, así como en el núcleo de cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León.

Unos 400 pasajeros se han quedado "tirados" en el andén de la estación de Valladolid después de que se haya cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid que salía a las 6:23 horas con motivo de la tercera jornada de huelga en Renfe que varios sindicatos llevan a cabo desde el pasado lunes.

En su cuenta X, Renfe señala que, "debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular, y no es posible garantizar un plan alternativo de transporte. Te rogamos que valores si puedes cambiar la fecha de tu viaje para otro día".

Por su parte, las operadoras privadas, Ouigo e Iryo, han mantenido los servicios mínimos fijados y las cancelaciones previas al inicio de la huelga, por lo que la mayoría de los viajeros ya se había reubicado o anulado su viaje, recibiendo el reintegro de su billete. Desde ambas empresas aseguran que los servicios mínimos están funcionando hoy "con normalidad".

Renfe se justifica

Renfe cifra el seguimiento de la huelga durante los turnos de noche y mañana de hoy en un 1,9 % de la plantilla, lo que, a su juicio, "evidencia su escasa representación", pese a lo cual, reconoce que se están produciendo cancelaciones de servicios en varias líneas.

La compañía ha explicado que el funcionamiento de la red ferroviaria "es complejo y actúa como una cadena, por lo que, pese al reducido seguimiento de esta huelga, los servicios en algunas zonas pueden verse afectados".

Desde la operadora pública añade que trabajan intensamente para reubicar a todos los pasajeros afectados cuando resulta posible, con el fin de minimizar las molestias derivadas de estos paros que afectan a todas las compañías del sector ferroviario.