Un desacuerdo en la Policía Nacional en Cádiz provoca que se suspendan los cursos de uso del subfusil CZ Scorpion

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha denunciado la suspensión de varios cursos de formación en Cádiz para el manejo del subfusil CZ Scorpion. La causa, han explicado, no es operativa ni logística, sino un desacuerdo interno entre el Centro de Actualización y Especialización (CAE) y la Jefatura de Armamento, que ha derivado en la falta de munición suficiente para completar los entrenamientos.

Los cursos, organizados por el área de Formación en Cádiz, contaban con decenas de agentes inscritos, todos dispuestos a capacitarse en el uso del subfusil. Dos de los cursos ya han sido cancelados, y otros cuatro, programados para mediados de febrero y marzo, se encuentran en riesgo de suspensión, dejando a numerosos policías sin la formación necesaria para operar con seguridad en una de las provincias con mayor actividad delictiva.

El conflicto burocrático se centra en la cantidad de munición autorizada: el CAE establece 25 cartuchos por agente, mientras la Jefatura de Armamento solo autoriza 15. Esta diferencia de diez cartuchos por policía hace inviable cumplir con los criterios técnicos exigidos, lo que JUPOL considera un "problema grave" que afecta directamente a la preparación de los agentes destinados en zonas de alta presión criminal, como es Cádiz.

El sindicato califica la situación de "surrealista" y "vergonzosa", derivada de la creación de la figura del instructor de tiro policial y del rechazo de Armamento a este modelo formativo. JUPOL advierte que las tensiones internas entre el CAE y Armamento no solo paralizan la formación, sino que tienen "consecuencias directas en la seguridad ciudadana y en la protección de los propios policías".

La problemática se extiende a otras zonas, como Algeciras, donde los cursos de formación en el fusil G36 también se están bloqueando debido a la negativa de Armamento a autorizar la munición necesaria. Los agentes cuentan con armas, disponibilidad y necesidad operativa, pero se ven impedidos por conflictos internos, lo que JUPOL describe como una "pelea de despachos" que afecta a la eficiencia policial.

JUPOL exige una "solución inmediata", con la autorización de la munición requerida y el cese de disputas internas que paralizan la formación. El sindicato advierte que seguirá denunciando públicamente estas situaciones para respaldar a los agentes y obligar a los responsables a cumplir con sus obligaciones, garantizando que la Policía pueda prepararse adecuadamente frente a la delincuencia organizada.