Federico estrena el podcast 'Pensar La Vendée', "la sagrada defensa de la libertad individual"

Este sábado, 14 de febrero, Federico Jiménez Losantos estrena su primer podcast nativo en el Grupo Libertad Digital que lleva por título: 'Pensar la Vendée'. Como explica el propio Federico en el tráiler de presentación el objetivo es "desarrollar lo que es la lucha de la libertad desde La Vendée", el genocidio católico perpetrado por los revolucionarios franceses en 1793. Unas matanzas que tienen su réplica en 1936 durante la "Guerra Civil Española, en 1926 en la cristiana mexicana" y, por supuesto, en 1917, en la Rusia bolchevique de Lenin.

Hablar de la resistencia de los campesinos y nobles vandeanos frente al terror de la guillotina es, explica Federico, hablar de "la lucha del individuo contra el Estado, contra el despotismo, la sagrada defensa de la libertad individual, porque no hay otra". Un podcast que denunciará la barbarie que se oculta tras las solemnes proclamas de liberación que identifican el mundo desde 1789.

En el primer episodio Jiménez Losantos hará un acercamiento general a la historia de La Vendée, los héroes de estas guerras y las atrocidades que se cometieron. En los siguientes contará con la presencia de la Hermana Marie de la Sagesse Sequeiros, autora del libro Pasión y Gloria de la Vendée: Héroes del genocidio francés o de Javier Olivera Ravasi, sacerdote católico y doctor en Filosofía e Historia.

Libertad Digital y esRadio, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, iVoox, Youtube