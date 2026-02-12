Feijóo pide revisar y asegurar "todas y cada una" de las 2.400 presas españolas

Alberto Núñez Feijóo ha viajado este jueves a Andalucía para visitar las zonas más afectadas por el temporal, que ha dejado graves daños en múltiples zonas de la región, en especial en Cádiz y Málaga. El líder del PP ha ensalzado la "gestión impecable" de la emergencia por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y ha reclamado un plan nacional del agua, una "necesidad estratégica" ante futuras sequías e inundaciones.

"Necesitamos más que nunca hablar del agua en nuestro país", ha afirmado el líder del PP que ha advertido de la necesidad de asegurar y revisar las 2.400 presas que tiene tras los múltiples avisos de ingenieros sobre la urgencia de una revisión de las infraestructuras.

"Esto es lo que yo creo que debe ser la política", ha afirmado resaltando que en este país no pueden volver a ocurrir sucesos como el "apagón" o el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Ha expuesto que España es el primer país de la Unión Europea en el número de presas, con unas 2.400, de las que mil son grandes presas y es necesario revisarlas. "Necesitamos asegurar que están bien, que están limpias, tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta y necesitamos revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas y en los próximos meses", ha indicado.

En su opinión, hay que hacerlo "porque no puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE". "Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie, pero también con la determinación de servir a todos", ha señalado el líder del PP, apuntando que es evidente que el nivel de agua embalsada en las presas en Andalucía y en otros lugares de España está en récord.

Ha agregado que las presas han trabajado con un nivel de estrés máximo, y hay presas que no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua y, por tanto, eso tiene que ser revisado.

Asimismo, Feijóo ha manifestado que "necesitamos, más que nunca" un plan nacional de agua en el que tiene que haber "un apartado para el mantenimiento de todas las presas de nuestro país y para asegurarnos de que en todos los lugares" en el entorno de embalses y presas, "se puede vivir con seguridad".