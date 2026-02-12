La defensa de Koldo pide la prueba del polígrafo y un careo con Aldama

La defensa de Koldo García ha solicitado que el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos se someta a la prueba del polígrafo. Además, ha planteado un careo con el empresario Víctor de Aldama.

El Tribunal Supremo está celebrando este jueves una audiencia preliminar sobre el enjuiciamiento de la primera pieza de la trama Koldo en la que se exponen las cuestiones previas y causas de nulidad antes de la celebración de la vista oral, previsto para el mes de abril. El exministro de Transporte, José Luís Ábalos, y el que fuera su asesor han llegado desde la prisión de Soto del Real en un furgón policial mientras que Aldama ha acudido a pie acompañado de su abogado José Antonio Choclán.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha pedido ante la Sala que se someta a la prueba del polígrafo a su representado argumentando que pese a que esta prueba no está contemplada en el ordenamiento jurídico español tampoco está prohibida. De igual manera, De la Hoz ha aprovechado su turno para pedir un careo entre su defendido y el propio Víctor de Aldama.

La letrada ha pedido también plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el objetivo de evitar el juicio. Además, la abogada ha pedido recursar una gran parte del Tribunal aunque la Sala lo ha rechazado después de una deliberación de 15 minutos por ser "extemporánea".

Por otro lado, la defensa de Koldo ha argumentado varias razones por las que considera que se debería acordar la nulidad de la causa. De la Hoz ha explicado que Koldo García no ha tenido "acceso a todos los elementos de prueba" en alusión a los dispositivos móviles incautados. A su vez, ha reclamado que el juicio se suspenda, ya que su defendido está siendo investigado por los mismos hechos en la Audiencia Nacional. Por último, ha reclamado su prisión provisional.

La Fiscalía renuncia a la declaración del hijo de Ábalos

Durante la sesión, el fiscal jefe Anticorrupción Alejando Luzón ha anunciado que renunciará a la testifical de cuatro personas, entre ellas, el hijo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Por su parte, la acusación popular representada en el abogado del PP Alberto Durán ha renunciado al testimonio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El letrado de Aldama, José Antonio Choclán, ha puesto en valor la colaboración con la justicia de su defendido para que sea tenida en cuenta por el tribunal.

