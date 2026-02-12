La Guardia Civil tendrá una mujer con el empleo de coronel por primera vez en sus 182 años de historia. Se trata de María Dolores Gimeno Durán, que tras 32 años de carrera profesional en el seno de la institución, ha pasado por puestos operativos, técnicos y directivos. Una mujer que ya ha marcado hitos con anterioridad, al ser la primera oficial de la Guardia Civil en ser diplomada en Estado Mayor por las Fuerzas Armadas.

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1994 y, tras pasar por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez), obtuvo el empleo de teniente en el año 1999. Su primer destino fue en la Compañía de Jerez de la Frontera (Cádiz), desarrollando funciones en seguridad ciudadana, control fronterizo y operaciones contra el narcotráfico, contrabando y el crimen organizado.

Posteriormente, pasó al Servicio Fiscal en Madrid y participó en proyectos como SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) y SIPRENE, centrados en inteligencia sobre fraude y prevención de naufragios, consolidando su experiencia en coordinación operativa y análisis de información estratégica.

Con el ascenso a capitán, Gimeno Durán fue destinada a la Jefatura de Información, en la sección de inteligencia económica adscrita al SEPLAC, trabajando sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En 2009 se incorporó al Gabinete Técnico de la Dirección General, ampliando competencias en gestión de proyectos y análisis estratégico, pasos fundamentales para su desarrollo hacia cargos superiores dentro de la institución.

Durante su etapa como comandante, asumió responsabilidades en Personal y Apoyo en la Comandancia de Madrid y, en 2018, lideró el área de Igualdad y Diversidad. Allí impulsó el primer Plan de Igualdad, formación de formadores y protocolos contra acoso laboral y sexual, consolidando la integración de la igualdad de género en la Guardia Civil y destacándose como referente en liderazgo y derechos humanos.

En el empleo de teniente coronel, dirigió el Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, participando en foros nacionales e internacionales sobre delincuencia organizada. Fue enlace con Viogen, Fiscalía de Trata de Personas y el Centro Nacional de Desaparecidos, aportando experiencia en coordinación estratégica y supervisión de investigaciones complejas de alto impacto.

Desde 2024, Gimeno Durán asesora al ministro del Interior en asuntos de la Guardia Civil. Especialista en policía judicial, investigación fiscal y financiera, blanqueo de capitales e información, posee diplomatura en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, máster en Seguridad y formación en liderazgo, resolución de conflictos e igualdad de género. Ha recibido múltiples condecoraciones de mérito civil, militar, policial y de la Guardia Civil.