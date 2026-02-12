Otro día aciago en Cataluña: un herido crítico y varios graves por un vendaval que altera todos los transportes

La borrasca Nils ha impactado en Cataluña en forma de vendaval, con rachas de viento de entre 100 y 120 kilómetros por hora en puntos como el Puerto de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat y en numerosas localidades de prácticamente toda la región. El balance provisional es de un herido en estado crítico y varios graves. Caídas de árboles, desprendimientos en tejados y fachadas y derrumbes de muros han causado todos estos accidentes en una jornada en la que las clases en todos los niveles de la enseñanza estaban suspendidas, así como la atención sanitaria no urgente.

El viento ha causado enormes dificultades en el Aeropuerto de El Prat, donde varios aviones han tenido que abortar la maniobra de aterrizaje y otros se han visto obligados a hacerlo en aeropuertos alternativos. Hasta el mediodía, momento en el que ha empezado a remitir un tanto el vendaval, se habían cancelado cien despegues. En el caso del Puerto de Barcelona, la paralización ha sido total. El servicio de trenes de Rodalies se ha visto otra vez alterado por cortes en las vías, cosa que ha dejado de ser noticia, y también se ha paralizado la circulación de camiones a la altura de La Junquera en ambas direcciones. Las factorías de Seat y Ebro no han abierto sus puertas.

Según un balance de la consejera de Interior, Núria Parlón, la alerta lanzada por la Generalidad, la suspensión de actividades y el llamado a evitar desplazamientos ha sido clave para reducir la siniestralidad en un día en el que los servicios de emergencia no han dado abasto. La humedad del terreno tras las últimas lluvias ha contribuido a que el viento arrancara de cuajo árboles de un grosor considerable y palmeras de grandes dimensiones.

Dos mujeres han sobrevivido a dos accidentes espeluznantes. Una de ellas estaba en el interior de su coche cuando unos bloques de hormigón de una fachada han caído sobre el vehículo. Ha salido por su propio pie y sin heridas. El otro caso, en Mataró, ha sido lo mismo pero cambiando el hormigón por una palmera. E igualmente la conductora ha salido del auto por su propio pie e ilesa.

Colapso

La alerta decae este jueves, pero en la Generalidad no descartan reactivarla porque, si bien para este viernes se espera un día de calma, el sábado podrían volver los fuertes vientos a toda la región, que vive sumida en una especie de estado de excepción desde el accidente ferroviario de Gelida que le costó la vida a un maquinista de Renfe. Desde entonces, Cataluña ha colapsado. El servicio de Rodalies pero también la alta velocidad sufren un absoluto descontrol funcional. Tampoco hay garantía alguna en el transporte ferroviario de mercancías, lo que ha provocado parones de producción en decenas de empresas. El estado de las infraestructuras ferroviarias es lamentable tras años de proceso separatista y dejadez de Renfe y Adif.