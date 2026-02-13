Grietas de 25 centímetros y riesgo de colapso: desalojo crítico de 60 vecinos en Caspe

Los vecinos de un edificio en riesgo de colapso en Caspe, Zaragoza, han comenzado a abandonar este viernes el inmueble.

Su desalojo preventivo fue ordenado 24 horas antes por el Ayuntamiento de la localidad zaragozana pero tan solo una familia hizo caso a las autoridades. El resto de vecinos se negaron a abandonar sus casas, aunque finalmente hoy han comenzado a sacar sus enseres una vez que el consistorio les haya facilitado una alternativa habitacional.

Los residentes en este edificio en riesgo se alojarán en el convento y la hospedería del municipio, y además el Ayuntamiento ha comunicado que les facilitará bonos para su manutención, mientras se encuentre para ellos una solución definitiva.

En total son 60 los vecinos afectados, 23 de ellos menores, de diferentes nacionalidades, que viven de alquiler en las 19 viviendas del inmueble que esta mañana han revisado los técnicos de Urbanismo, Bomberos y la Guardia Civil.

Grietas de hasta 25 cm

Según los informes técnicos municipales, que han certificado el estado de ruina del inmueble, la edificación presenta humedades y grietas de hasta 25 centímetros. El problema estaría en la planta baja y en la cimentación, y la situación se ha agravado además por las lluvias de estos días aumentando el riesgo de colapso.

En cualquier caso, los servicios municipales han encargado un segundo informe más completo sobre el estado del edificio al Colegio de Arquitectos, mientras han activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón en fase de alerta.