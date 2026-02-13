El juez cita de nuevo a Iñigo Errejón para notificarle la apertura de juicio oral y descarta archivar la causa

El juez del caso Errejón ha descartado archivar la causa contra el exdiputado y uno de los fundadores de Podemos, Iñigo Errejón y le ha citado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá

Así se desprende de un auto dónde el juez Adolfo Carretero precisa que tiene "por no ratificada" la renuncia de la actriz, por lo que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".

Errejón ya estaba citado este martes de manera presencial para recibir la notificación de la apertura del juicio oral pero finalmente esta convocatoria se suspendió por "seguridad jurídica" hasta que Mouliaá aclarase si iba a continuar acusando a Errejón o si por el contrario renunciaba.

El mismo martes en el que Errejón estaba citado ante el juez, la actriz anunció que volvía a acusar al exdiputado. "Es deleznable", aseguró muy exaltada a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido para comunicar al juez Carretero que finalmente no retirará su acusación.

Días antes la actriz había compartido en redes sociales una publicación donde anunciaba que retiraba su acusación. "He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite", expresó en la red social X.