El ministro y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha comparecido este viernes, 24 horas después de que, durante una entrevista radiofónica, culpara al histórico socialista aragonés, ya fallecido, Javier Lambán, del pésimo resultado de su partido en las elecciones autonómicas del pasado domingo.

Según expuso este jueves, antes de la llegada de Pilar Alegría a Aragón, el PSOE en la región encabezado por Lambán "se dedicó a hacer otra cosa" en lugar de a confrontar con el líder popular, Jorge Azcón. López llegó a asegurar que, en muchas ocasiones, los socialistas aragoneses emplearon argumentos que eran de la derecha, impidiendo así el "desgaste" que, a su juicio, debería haber sufrido el PP.

Lejos de disculparse por estas palabras, y a pesar del enfado y malestar que éstas han ocasionado entre los socialistas aragoneses, el ministro y dirigente madrileño se ha reafirmado en lo expresado ayer. "Discrepancia política y respeto personal", ha resumido. "A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán", ha incidido toda vez que, según él, culpabilizar a su compañero fallecido de la debacle socialista en Aragón no supone un ataque personal, sino tan sólo una "discrepancia política" que no es de ahora, sino de "hace mucho tiempo".

Tal es el malestar en el seno de esta federación socialista que la candidata, y exministra y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez hasta hace tan sólo unas semanas, salió al quite a desautorizarle: "Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Tras varias preguntas de la prensa, López ha admitido que mantuvo este jueves una conversación con Alegría a la que también respeta. "Con los tiempos que corren es importante que nos tengamos respeto todos", ha dicho.

"No eres mejor político a costa de ser peor persona"

El que también ha hablado este viernes ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha calificado de "especialmente duras y totalmente injustas" las palabras del ministro. El dirigente socialista se ha mostrado muy tocado y ha reconocido que cuando lo escuchó sintió "dolor y mucha tristeza" y ha reflexionado sobre "la miseria en la que se ha convertido la vida política".

Durante una entrevista en Onda Cero, ha instado al ministro a "pedir perdón". "Deseo de todo corazón que pidan disculpas, aunque sea para establecer algo de alma a la situación. No eres mejor político a costa de ser peor persona", ha expresado Page.

López no se ha disculpado pero sí ha contestado a su compañero de partido castellanomanchego. "Estoy de acuerdo con Page, no se puede ser buen político si ser buena persona; por eso le dedico siete días de la semana a tratar de derrotar a la señora Ayuso".