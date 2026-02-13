Pablo Iglesias se suma al ataque de Sánchez a Iker Jiménez y pide una "ley de medios" para censurarle

Una nueva intervención de Pablo Iglesias en el plató de Malas lenguas ha cuestionado duramente la legitimidad de figuras como Iker Jiménez o Pablo Motos para tratar temas de actualidad política en televisión y acusándolos de ser agentes de la desinformación.

El exvicepresidente ha cuestionado con dureza la legitimidad de sus perfiles: comparó la labor de Jiménez con poner a un "curandero" al frente de un programa de salud y tachó de absurdo que "Pablo Motos haga un programa de feminismo" o de análisis político serio.

Iglesias ha sido tajante al señalar que alguien que ha basado su carrera en "ovnis, exorcismos y milagros" carece de legitimidad para abordar cuestiones de Estado y no debería tener espacio en la información política, señalando que su presencia en antena contribuye a una preocupante degradación democrática.

Propuesta de una Ley de Medios

Para Iglesias, la presencia de estos presentadores en horario de máxima audiencia no es una cuestión de libertad de expresión, sino de "degradación democrática".

El núcleo de la queja de Iglesias no es solo el estilo de estos presentadores, sino la falta de una regulación que proteja a la audiencia, reclamando así, una Ley de Medios que actúe como "autodefensa" frente a la desinformación para frenar la difusión de bulos y discursos de odio. "¿Por qué no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios, que ya se pusieron de acuerdo para hacer que Televisión Española fuera una televisión de calidad democrática, para hacer una Ley de Medios?", preguntaba en antena.

"No es censura, es protección", afirmó el colaborador, equiparando la emisión de ciertos discursos en televisión con la actitud de un profesor que lanzara insultos machistas en un aula. Para el líder de Podemos, el Estado no debería permitir que licencias públicas amparen a lo que él denomina "mentirosos profesionales".

"Lo que sí podemos hacer en el Parlamento es una ley que impida a los mentirosos profesionales y a los machistas profesionales estar en horario de máxima audiencia", sentenciaba Iglesias.

De los insultos de Sánchez al reto de Jiménez

Este ataque de Iglesias se produce en la misma semana en la que Pedro Sánchez ha señalado directamente al presentador desde la tribuna del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, en una dura crítica a la proliferación de bulos, cargó contra el programa de Jiménez, asegurando que, aunque "tiene audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa". Sánchez enmarcó el éxito del comunicador dentro de una estrategia de desinformación que busca desestabilizar las instituciones.

La respuesta de Iker Jiménez no hizo esperar, elevando el tono y retando al jefe del Ejecutivo a un duelo dialéctico sin red. A través de sus redes y en su propio espacio, el presentador ha desafiado a Sánchez a acudir a 'Horizonte' para una entrevista "sin preguntas pactadas" y sin el respaldo de sus asesores. Jiménez ha defendido su derecho a la libertad de expresión y ha acusado al Gobierno de intentar silenciar las voces críticas bajo la etiqueta de "bulos", asegurando que es el propio Sánchez quien debe "desmontar las mentiras" frente a la ciudadanía en un escenario de igualdad.