Menú
España

Editorial de Llamas. O Feijóo se carga a Guardiola o Guardiola se carga a Feijóo

Manuel Llamas analiza el conflicto entre PP y Vox por los constantes ataques y feos gestos de María Guardiola, y vaticina la kriptonita de Feijóo

Manuel Llamas analiza el conflicto entre PP y Vox por los constantes ataques y feos gestos de María Guardiola, y vaticina la kriptonita de Feijóo

Temas