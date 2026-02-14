El mar arrasa el Delta del Ebro y arruina la cosecha: los agricultores pedirán la zona catastrófica

El temporal de viento de mistral que azota este sábado el delta del Ebro, al sur de Tarragona, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río, donde se ha perdido toda la cosecha, por lo que los agricultores pedirán la declaración de zona catastrófica.

El secretario de la Comunitat de Regants de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, ha informado a Efe de que los agricultores afectados han celebrado esta mañana una reunión para analizar la situación creada por este temporal, "que es del nivel del Gloria", en el año 2020, ha indicado.

El fuerte oleaje del mar ha roto en las últimas horas las escasas defensas que quedaban en esa zona del delta, en el municipio de Deltebre (Tarragona), así como una balsa de agua dulce, una zona que ya quedó muy afectada por el temporal Gloria.

El mar ha entrado un kilómetro adentro, arrasando los cultivos de arroz, pero, según ha indicado Domingo, no se puede calcular aún el alcance de los daños, que ya son importantes, puesto que todavía se prevé que el temporal se prolongue unas 24 horas, lo que hará que el daño se extienda a más campos.

"Con el temporal Gloria desaparecieron las defensas del delta, y luego solo se han puesto parches que ahora no han podido contener la fuerza del mar", se ha lamentado Domingo, quien resalta que la situación de hoy se suma a los daños que ya sufrió la zona hace una semana por otro temporal.