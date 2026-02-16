29 días después Adif concluye la reparación de la vía en Adamuz y reabrirá el tráfico "próximamente"

Adif comunicó este lunes el fin de los trabajos en el punto kilométrico de Adamuz (Córdoba), escenario del accidente del pasado 18 de enero. Tras la conclusión de las obras, el gestor de infraestructuras señala que el servicio podrá restablecerse en fechas cercanas.

Una vez subsanados los daños en la infraestructura, los análisis técnicos han sido calificados como "favorables". La red queda así a disposición de las empresas ferroviarias para que ejecuten las pruebas con material rodante necesarias antes de retomar la actividad comercial.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la fecha exacta para la recuperación de las conexiones entre Madrid y las principales capitales andaluzas, como Córdoba, Sevilla, Málaga o Cádiz.

En contraste con la interrupción hacia el sur, los servicios comerciales que conectan Madrid con Toledo, Ciudad Real o Puertollano han operado con absoluta normalidad desde el momento del suceso.

Desde el día posterior a la tragedia, Renfe activó un Plan Alternativo de Transporte. Este dispositivo especial incluye 14 trenes diarios que cubren el trayecto interrumpido mediante transbordos por carretera.

Dicho plan unifica en un solo billete, con un coste fijo de 40 euros, los desplazamientos que combinan el tren con los autobuses lanzadera entre la capital cordobesa y Villanueva de Córdoba.

El objetivo de este despliegue logístico ha sido asegurar la movilidad de aquellos viajeros que precisaban desplazarse por motivos estrictamente necesarios mientras duraban las reparaciones.