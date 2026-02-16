Aldama planea presentar el sobre con los 250 millones de dólares de PDVSA al juez antes del juicio de la trama Koldo

El empresario Víctor de Aldama planea presentar el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE antes de que arranque el juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo.

Tal y como adelantó en exclusiva LD hace más de un año, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de PDVSA para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la vista de la entonces nº 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez en enero de 2020. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría canalizado los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros.

Fuentes cercanas a Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "el empresario quiere continuar su colaboración con la justicia hasta el final. No obstante, se debe garantizar su seguridad y se debe valorar judicialmente de igual forma". En su reciente declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Hidrocarburos, Santiago Pedraz, el fiscal Anticorrupción le preguntó por el sobre y Aldama confirmó que se lo entregó Delcy Rodríguez.

"Aldama puede entregar el sobre con su contenido en sede judicial ante el magistrado que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE, Ismael Moreno, de dos formas. En primer lugar, que el fiscal Anticorrupción remita el testimonio que hizo en el marco de la trama Hidrocarburos a esta causa y que el juez Moreno le cite a instancia de la Fiscalía. La otra posibilidad es que la defensa del empresario, que lidera el letrado José Antonio Choclán, presente directamente el sobre con su contenido en sede judicial ante el magistrado", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la intención de Aldama es entregar el sobre con los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares al juez y efectuar una declaración explicando todos los detalles cuanto antes. El marco temporal fijado actualmente es antes del inicio del primer juicio sobre la trama Koldo previsto para el próximo mes de abril en el Tribunal Supremo. No obstante, no se puede descartar que la entrega del sobre se produzca este mismo mes de febrero. Esta información puede suponer el golpe definitivo que haga caer a Sánchez y a Zapatero".

En el sobre se puede leer "República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, S.A. CONFIDENCIAL" y figura el logotipo de PDVSA. En el remitente se hace referencia "Manuel Quevedo Fernández. Ministro del Poder Popular de Petróleo. Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)" y en el destinatario consta "Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez), vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela".

El sobre con los cupos de petróleo de PDVSA.

Aldama puede evitar la prisión

La Fiscalía Anticorrupción dejaba abierta la puerta el pasado jueves a que el empresario Víctor de Aldama no entre en prisión tras su confesión en la trama Koldo. En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicitó 7 años de prisión para Aldama tras apreciar una atenuante por colaborar con la justicia frente a los 24 años de cárcel y los 19 años y medio respectivamente que solicitó para los otros dos acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Durante su intervención en la audiencia preliminar sobre el primer juicio de la trama Koldo, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón hacía referencia a una posible rebaja en la petición de pena a Aldama en estos términos: "Ese premio, esa menor pena, es la que establece imperativamente el Código Penal en el artículo 21. La discusión puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada o no, pero con carácter previo, desde luego, a la celebración del juicio oral, esto me parece que no era oportuno".

