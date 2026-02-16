La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha protagonizado este lunes otra denuncia al Ejecutivo de Pedro Sánchez en redes sociales diciendo que "el Gobierno ha dado un plantón descortés y antidemocrático a la misión del Parlamento Europeo, que ha venido a evaluar la situación del Estado de Derecho en España".

Doble moral

En paralelo, la diputada ha aprovechado para marcar la situación actual del presidente en torno a los escándalos de corrupción: "Ábalos, Cerdán, la mujer, el hermano y ahora, Cabezón, el íntimo amigo, no son dos manzanas podridas". En este sentido, el pasado lunes 2 de febrero, Santos Cerdán fue preguntado en el Juzgado de Instrucción Número 9 en relación con las tramas ilícitas que se daban en torno a las saunas y en el que varias personas hablaron de la existencia de audios.

"Sánchez desprecia la misión del Parlamento Europeo porque tiene auténtico pánico a la vigilancia de la fiscalización. No quiere que nadie investigue la corrupción en su entorno íntimo y político ni su acoso sistemático a los contrapesos democráticos: la Justicia, el Parlamento y los medios de comunicación", ha añadido Álvarez de Toledo.

Democracia degradada

"España, como hemos explicado este tiempo, está en un proceso de mutación, de democracia plena a democracia degradada o incluso fallida. Hace un par de días, Sánchez pedía a la Unión Europea un rearme moral. No hacía mención a las saunas de su suegro ni a las prostitutas que colocaron en Adif ni tampoco a la ciénaga de corrupción que le rodea. El imprescindible rearme moral español tiene una condición previa y es la salida de la Moncloa de este granítico inmoral", ha concluido en su denuncia en redes sociales la diputada popular.