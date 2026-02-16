Zapatero estalla contra la ceguera de Mónica García: "La sanidad no se dirige desde un despacho con ideología"

La actualidad sanitaria ha quedado marcada por el inicio de la huelga médica nacional. Mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha cuestionado las movilizaciones tildando las reclamaciones de los facultativos de "cosas abstractas", el doctor Antonio Zapatero ha alzado la voz en esRadio para defender una gestión basada en la realidad clínica y el respeto a los profesionales.

Durante su intervención en el programa de esRadio, el exviceconsejero madrileño ha abordado los desafíos estructurales del sistema, subrayando que "la sanidad no se puede gestionar desde los despachos con ideología; la sanidad se gestiona con datos, con evidencia y escuchando a los que están a pie".

Para Zapatero, el conflicto actual no nace de abstracciones, sino de un descuido sistemático del capital humano: "El problema de los profesionales en España no es que no haya médicos, es que no los cuidamos", ha sentenciado, advirtiendo que la precariedad empuja al talento hacia el extranjero o el sector privado.

Ciencia frente a confrontación política

Zapatero ha lamentado que la salud se utilice como herramienta de confrontación, señalando que "falta una visión de Estado; la sanidad se ha convertido en un arma arrojadiza electoral y eso es lo peor que le puede pasar a los pacientes". Además, ha defendido el modelo de la Comunidad de Madrid, destacando que "Madrid demostró durante lo peor de la pandemia que se podía conjugar la protección de la salud con la vida económica".

Como alternativa a la improvisación, el doctor ha puesto en valor el uso de la tecnología y el Big Data. Ha recordado el éxito del análisis de aguas residuales: "En Madrid fuimos pioneros; sabíamos lo que iba a pasar en los hospitales con diez días de antelación. Eso es gestionar con ciencia, no con ocurrencias".

Finalmente, ha urgido a proteger la Atención Primaria, el verdadero "muro de contención", asegurando que "si el médico de familia no tiene tiempo para atender a su paciente, el sistema se colapsa", lo que requiere, de forma inmediata, "menos burocracia y más tiempo clínico".

Una huelga contra el nuevo Estatuto Marco

Esta nueva jornada de protesta supone la cuarta huelga de médicos a la que se enfrenta Mónica García en apenas un año. La convocatoria, dirigida contra el nuevo Estatuto Marco y respaldada por los sindicatos mayoritarios, ha sido minimizada por la titular de Sanidad. En una entrevista concedida a El País, la ministra ha cuestionado la continuidad de la protesta al afirmar que "las reivindicaciones que quedan vivas son abstractas y se pueden vehiculizar de otra manera".

Pese a que García asegura haber mantenido contactos con los convocantes hasta este fin de semana y haber alcanzado acuerdos parciales, la fractura con el colectivo médico es evidente. Frente a la visión del Ministerio, los profesionales exigen reformas tangibles en sus condiciones laborales, alejadas de lo que Zapatero define como una gestión "de despacho" que ignora la fatiga del sistema.