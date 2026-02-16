Los Reyes presiden el homenaje a la Constitución más longeva de España con el boicot de los socios de Sánchez

Don Felipe y Doña Letizia presiden este martes en el Congreso de los Diputados un acto institucional con el que se conmemora que la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva de la historia constitucional española.

La Carta Magna de 1978, votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y que entró en vigor el día 29 de diciembre de 1978, pasa a ser la de mayor duración de las nueve constituciones que ha tenido España a lo largo de su historia. Hasta la fecha el récord lo tenía la Constitución de 1876, que se mantuvo en vigor 47 años y 73 días, o 17.239 días y que duró hasta el golpe de Primo de Rivera. El miércoles 18 de febrero, la Constitución de 1978 contará con 47 años, dos meses y trece días o un total de 17.240 días de vigencia.

Con motivo de esta efeméride, las Cortes han organizado un acto institucional en el Congreso, y que contará con intervenciones de Felipe VI y de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Minutos antes del inicio, los Reyes serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, Pedro Rollán. También estarán presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, en representación del Poder Judicial.

Después de los saludos protocolarios, la comitiva se desplazará hasta Salón de Pasos Perdidos, donde saludarán a los integrantes de las mesas del Congreso y del Senado, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Posteriormente se dirigirán al hemiciclo, donde los Reyes, junto a los presidentes de las dos Cámaras, accederán al Salón de Plenos para ocupar sus asientos en la mesa presidencial. Un hemiciclo que no contará con los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, socios de investidura del Gobierno, ya que han anunciado su ausencia al considerar que "no hay nada que celebrar".

Al finalizar el acto institucional, los Reyes inaugurarán la exposición "La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades", organizada en colaboración con el Ministerio de la Presidencia y la agencia Efe. Una exposición donde se podrá ver el original de la Constitución sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en enero de 1986, y la Princesa Leonor de Borbón, en octubre de 2023, así como el volumen utilizado en la Proclamación de Felipe VI, junto a otros documentos custodiados por el Archivo del Congreso.

En el apartado fotográfico, se mostrarán 40 imágenes del proceso constituyente y de sus protagonistas, además de otras instantáneas significativas de estos 47 años de vigencia.

Desde su promulgación en 1978, la Carta Magna ha sido reformada en tres ocasiones: la adaptación en 1992 que permitió el sufragio de ciudadanos extranjeros en elecciones municipales; la modificación en 2011 del artículo 135 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria conforme a los compromisos europeos; y la actualización en 2024 del artículo 49, que sustituyó el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad".