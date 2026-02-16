Menú
Madrid y Barcelona muestran el aumento migratorio: la mitad de la población de 25 a 39 años ha nacido en el extranjero

Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifran en 3,04 millones el número de trabajadores extranjeros en España.

Javier Alonso
El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona. | EFE

Alrededor del 50 % de la población entre los 25 y los 39 años, en plena edad de trabajar, y en provincias como Barcelona, Madrid, Gerona, Lérida o Baleares ha nacido en el extranjero. Esta cifra se multiplica, hasta por cinco, en otras zonas como Córdoba, Badajoz y Jaén.

Entre los residentes mayores de 55 años, cerca ya del fin de la vida laboral o en edad de estar jubilados, la proporción de nacidos en el extranjero se sitúa en torno al 20 y el 30 % en provincias como Alicante, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Las Palmas.

En pleno debate sobre el proceso de regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes impulsado por el Gobierno y cuando los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifran en 3,04 millones de media (en enero) el número de trabajadores extranjeros en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece las cifras de población a 1 de enero de 2026, permitiendo analizar la situación con más detalle.

Desglosando los datos

En esos datos se puede observar, por ejemplo, que el 50,6 % de la población de la provincia de Barcelona de 30 a 34 años ha nacido en el extranjero, y también el 46,8 % de Girona, el 46 % de Lleida y el 45,3 % de Madrid.

Unas cifras que multiplican casi por cinco las de Jaén (10,2 %), Córdoba (10,5 %) y Badajoz (10,7 %). Lo mismo ocurre en la franja de edad de 35 a 39 años, con un 48,4 % de residentes en Barcelona nacidos fuera de España, un 47 % en Girona, un 46 % en Lleida, un 43,2 % en Baleares, un 43,1 % en Tarragona y un 42,7 % en Madrid.

Porcentajes también mucho más altos que los de Córdoba (9,7 %), Badajoz (10 %) y Jaén (10,2 %). En el segmento de edad de 25 a 29 años, la población nacida en el extranjero alcanza el 45,6 % en Barcelona, el 44,3 % en Girona, el 44 % en Lleida y el 43,4 % en Madrid, mientras que en Córdoba es el 10,1 %, en Jaén el 10,5 % y en Badajoz el 11,4 %.

Alicante la mayor proporción

A medida que aumenta la edad de los residentes se reducen los porcentajes y aparecen en los primeros puestos otras provincias.

De 55 a 64 años, las provincias con mayor proporción de personas nacidas fuera de España son Alicante (30,6 %), Baleares (28,4 %) y Santa Cruz de Tenerife (27,9 %), alrededor de seis veces más que las de Jaén (4,5 %), Badajoz (4,6 %) y Córdoba (4,8 %).

Entre los 65 y los 74 años aparecen arriba las provincias de Alicante (28,5 %), Málaga (23,8 %), Santa Cruz de Tenerife (23,4 %), Baleares (21,3 %) y Las Palmas (19,6 %), mientras que Barcelona está en este caso en el puesto 12 (13,1 %).

Las mismas provincias ocupan los cinco primeros puestos en las franjas de edad de 75 a 84 años y de 85 y más, cada vez con porcentajes más bajos, con Alicante en cabeza en la primera con un 25,7 % y Málaga en la segunda con un 14,3 %.

Y lo mismo ocurre en el caso de los menores en el que la cifra más alta de población nacida en el extranjero se registra en Alicante, con un 20,3 %, por delante de Santa Cruz de Tenerife (17,3 %) y Soria (17,1 %), y la más baja en Córdoba (3,8 %), seguida de Badajoz (4,4 %) y Sevilla y Jaén (5,1 % en ambas).

