¿Quién es Borja Cabezón? El inseparable de Sánchez señalado por eludir impuestos

La actualidad política ha devuelto a la primera línea el nombre de Borja Cabezón. Más allá de la información publicada por El Confidencial sobre una presunta estructura societaria para eludir impuestos, el interés se centra ahora en su perfil: quién es y por qué su figura resulta clave en el engranaje del PSOE y en el círculo de confianza de Pedro Sánchez.

La trayectoria de Cabezón arranca en el sector privado. Entre 1998 y 2000 trabajó como operador de servicios de atención al cliente en Mapfre, una experiencia inicial alejada del foco político.

Su salto al ámbito público y asociativo llegó a principios de los años 2000 con la fundación y secretaría general de Inquietud Europea (2000-2006), una asociación cultural que alcanzó más de 1.100 socios jóvenes en España y Europa. Desde allí impulsó debates políticos y culturales, acercó las instituciones comunitarias a universitarios y promovió actividades vinculadas al emprendimiento y los medios de comunicación.

Posteriormente fundó la Fundación Inquietudes (2007-2010), desde la que organizó varias ediciones de la Cumbre Iberoamericana de Jóvenes, encuentros que reunieron a líderes emergentes del ámbito político, empresarial y mediático con respaldo de instituciones públicas y compañías privadas.

El sector renovable

En paralelo a su actividad política y asociativa, Cabezón desarrolló proyectos empresariales. Fue socio fundador de Nexer Renovables (2007-2009), donde desempeñó funciones de desarrollo de negocio y relación con administraciones autonómicas y nacionales.

También ejerció como director técnico del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos en la Fundación Carolina entre 2008 y 2011, una iniciativa respaldada por entidades académicas y financieras orientada a fortalecer redes de liderazgo en el espacio iberoamericano.

Años después, entre 2021 y 2022, asumió la dirección institucional y de desarrollo de negocio en ESAsolar, compañía vinculada al sector energético, consolidando su perfil híbrido entre política y empresa.

Ascenso dentro del PSOE

La dimensión política de Borja Cabezón se consolidó en el ámbito municipal. Durante siete años (2008-2015) fue secretario general del PSOE de Majadahonda y, tras concurrir como candidato a la Alcaldía, ejerció como portavoz socialista en el Ayuntamiento entre 2011 y 2015.

Además, ocupó la Secretaría de Política Internacional del PSOE madrileño (2012-2015) y fue candidato en las elecciones europeas de 2014. Entre diciembre de 2016 y junio de 2017 desempeñó funciones de coordinación en el área de Organización a nivel nacional, centradas en comunicación y estrategia para la ponencia política.

De La Moncloa a la diplomacia

En junio de 2018 dio el salto al Ejecutivo como director general de Asuntos Nacionales en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un puesto estratégico en el entorno de La Moncloa que ocupó hasta abril de 2019. Posteriormente fue diputado en la Asamblea de Madrid (2019-2020) y portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia.

En marzo de 2022 fue designado embajador en Misión Especial para la Covid-19 y la Salud Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un cargo creado en el contexto de la pandemia para coordinar la acción exterior en materia sanitaria. En enero de 2024 asumió la dirección de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), entidad pública dedicada a financiar proyectos de emprendimiento innovador.

Finalmente, en julio de 2025 fue designado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, consolidándose como uno de los dirigentes con mayor peso interno en Ferraz tras la salida de otros referentes de la cúpula socialista.