Sánchez se hunde mientras Vox dobla sus escaños, según dos encuestas

Dos encuestas apuntan que los catastróficos resultados de la izquierda en Aragón y Extremadura y el repunte de Vox se repetirían si se celebraran elecciones generales. La Razón publica un sondeo elaborado por NC Report que catapulta a los de Santiago Abascal mientras que hunde al PSOE hasta los 100 escaños. Un escenario similar al que dibuja la encuesta de El Español también publicada este lunes y que pronostica para la izquierda su "peor resultado en medio siglo".

El sondeo de La Razón concede al Partido Popular entre 142 y 144 escaños con un 33 por ciento de los votos, lo que supone una subida de entre cinco y siete diputados y un porcentaje similar al cosechado en 2023. Mientras, Vox sube hasta el 18,7 por ciento de los votos lo que le supone duplicar sus 33 escaños actuales: lograría entre 64 y 66 diputados.

Con estas cifras, la derecha tendría una cómoda mayoría absoluta por encima de los 200 diputados mientras la izquierda se hunde. El PSOE obtendría un 25,9 por ciento de los votos, a ocho puntos de distancia del PP, y entre 100 y 102 escaños, unos veinte escaños menos que los que tiene ahora. Sus socios de coalición también caen: Sumar logra la mitad del porcentaje que obtuvo en 2023, con un 6 por ciento que se traduciría en nueve o diez diputados frente a los 31 actuales.

El Español vaticina unos resultados aún más negros para los socialistas que caerían por debajo de los cien escaños: según el sondeo de Sociométrica, el PSOE se quedaría en 98 diputados, con un 25 por ciento del voto. Mientras, el PP lograría 140, tres más de los que tiene ahora, con un 32 por ciento de los votos.

El sondeo también augura un gran resultado para Vox con cifras casi idénticas a las de La Razón: un 18 por ciento de los votos y 66 escaños, el doble de los que tiene ahora.

El Español enfatiza que las cifras del PSOE sumadas al pobre porcentaje de Sumar y resto de partidos a su izquierda (los de Yolanda Díaz sólo lograrían once y Podemos, cuatro) hacen que la izquierda se hunda hasta su peor resultado en 50 años, con 113 escaños. Mientras, la derecha de Vox y PP sumaría 206 escaños, que serían 208 sumando el de UPN y el de Coalición Canaria. Un "auténtico vuelco sociológico".