Tezanos aumenta la distancia del PSOE sobre el PP y sube a Vox

Un mes más, el Centro de Investigaciones Sociológicas que preside José Félix Tezanos le regala a su jefe y amigo Pedro Sánchez una nueva encuesta que contradice los resultados de todas las que se publican por encuestadoras privadas —sin ir más lejos, las dos que publican este mismo lunes El Español y La Razón— y lo que es más significativo, los resultados electorales más recientes, como son los resultados obtenidos por el PSOE tanto en Extremadura como en Aragón.

En esta ocasión, como en los últimos meses, los movimientos del CIS son apenas de décimas, aunque dando por supuesto como ganador, por amplísima diferencia, al PSOE. El barómetro de este mes de febrero lo sitúa ganador con un 32,6% de estimación de voto (frente al 31,7% que le otorgaba en el barómetro de enero) y una intención directa de voto del 23,6%.

En segundo lugar, y a casi 10 puntos de diferencia, el Partido Popular obtendría el 22,9% de los votos, una décima menos de lo que le otorgaba en enero, con una intención directa de voto del 13,1%.

A cuatro puntos de distancia, Vox, con el 18,9% de los votos, lo que supone una subida de 1,2 puntos frente al 17,7% que le daba Tezanos en enero. La intención directa de voto de los de Abascal la sitúa el CIS en el 13,7%.

Sumar pierde dos décimas frente a enero, quedándose en el 7% de los votos, mientras que Podemos sube cuatro, llegando al 3,9%. La representación de otros partidos, según el CIS, sería la siguiente: ERC obtendría el 2,5%; SALF, el 2,4%; Junts el 1,2%; EH-Bildu el 1%; BNG y PNV el 0,8%.