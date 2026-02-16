Una concejal del PP en Madrid denuncia "presiones brutales" para colocar a Borja Cabezón en la Casa de América

La concejal del PP en Madrid, tercera Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, ha recordado en su perfil de X un episodio ocurrido hace cinco años relacionado con Borja Cabezón. Rivera ha afirmado que se intentó nombrar a Cabezón director de la Casa de América y que desde la Comunidad de Madrid se opusieron "en redondo" ante lo que ha calificado de "presiones brutales". Según la edil, "ahora se entiende mejor la insistencia".

Hace cinco años, siendo yo consejera de Cultura, quisieron hacer a Cabezón director de la Casa de América. Desde la Comunidad de Madrid nos negamos en redondo. Las presiones fueron brutales. Ahora se entiende mejor la insistencia. https://t.co/JTmpEbFGwF — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) February 16, 2026

Hoy, Borja Cabezón ha sido señalado por presuntamente usar una estructura de empresas y testaferros para eludir impuestos, según una exclusiva de El Confidencial. De acuerdo con los reportes, Cabezón habría utilizado una AEIE, una Agrupación Europea de Interés Económico, combinando una empresa española, Divinal SL, con una británica, de manera que el 80% de los beneficios quedaban fuera del control de la Agencia Tributaria española.

Las declaraciones de la concejal Rivera en X ponen de manifiesto las prácticas de la cúpula del PSOE para intentar posicionar a Cabezón –amigo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– en puestos estratégicos.

Cabezón, amigo íntimo de Sánchez

El entramado incluía además la participación de testaferros, entre ellos un cartero de Costa Rica y un empresario español, Alejandro Molina, que supuestamente actuaba para ocultar la identidad de Cabezón. Esta estructura habría permitido al dirigente socialista reducir significativamente su carga impositiva.

Pedro Sánchez: "Si alguien en mi partido tiene una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, estará fuera al día siguiente" pic.twitter.com/e7cCIDwSOU — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) June 13, 2018

Borja Cabezón ocupa desde julio de 2025 el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, tras la salida de varios miembros de la cúpula del partido por casos de corrupción y acoso sexual. La cercanía con Sánchez ha convertido a Cabezón en una figura central en Ferraz y en uno de los colaboradores de confianza del líder socialista.