El DAO de la Policía Nacional dimite tras hacerse público que es investigado por la justicia por agresión sexual

El DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González, el funcionario del cuerpo con mayor nivel, pues por encima de él tan sólo está el director general, que es un político, ha presentado este martes por la noche su dimisión después de que se conociera que un juzgado de violencia de género de Madrid está investigando una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada.

La dimisión ha sido confirmada por el Ministerio del Interior en un breve comunicado remitido a los medios de comunicación: "El comisario principal José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional, ha comunicado al ministerio del Interior su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas".

La investigación de los hechos la está llevando a cabo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Los hechos que figuran en la denuncia se habrían producido en abril de 2025 en una vivienda oficial que está a disposición del DAO de la Policía y que pertenece al Ministerio del Interior. La agente sostiene en su querella que fue víctima de una agresión sexual con penetración tras acudir al domicilio del mando policial por orden del mismo.

Relacionado La justicia investiga al DAO de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una agente del cuerpo

El juzgado ha incoado diligencias previas y ha fijado para el próximo 17 de marzo –dentro de un mes– la comparecencia de ambas partes. En esa fecha, la denunciante ratificará o no su denuncia y el hasta este martes máximo responsable operativo de la Policía Nacional podrá ofrecer su versión de los hechos. Por el momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar pública contra el alto cargo policial.

La denuncia recoge además otros presuntos delitos, entre ellos coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La parte denunciante habría aportado audios y otros elementos que respaldan su denuncia. Será ahora el juez quien determine la validez y relevancia de ese material en el marco de la instrucción. La investigación se centra en esclarecer si existió o no delito y en qué circunstancias se produjeron los hechos denunciados.

El Director Adjunto Operativo (DAO) es el máximo responsable operativo de la Policía Nacional y fue designado en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De hecho, la confianza del ministro en José Ángel González es tal que evitó con artimañas que se jubilase en diciembre de 2024, cuando le correspondía en virtud de la legislación vigente en aquellos momentos, para poder mantenerle en su puesto.