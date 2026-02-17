Felipe González precisa que él es "amigo de Borja Cabezón y Gonzalo Miró desde que tenían 17 años"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asistido este martes al Congreso de los Diputados para participar en el acto que conmemora la Constitución de 1978, cuestionada por la amplia mayoría de los socios de Pedro Sánchez, se ha convertido en la más longeva de nuestro país.

González ha sido preguntado por los periodistas sobre sus últimas críticas al Ejecutivo, entre ellas el aviso de que votaría en blanco y no al PSOE si Sánchez es candidato, unas críticas a las que el entorno del presidente contestó minusvalorando la figura del socialista. Ante la prensa, ha señalado que ya había dicho hace tiempo que votaría en blanco y ha apuntado, sin dejar escapar la ocasión para criticar al presidente, que en 2023 votó "la oferta que se hizo" y "otra cosa es lo que se cumplió".

También ha hablado del último escándalo en torno al PSOE, las finanzas de Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, ex asesor de Sánchez y considerado de su círculo más estrecho. González ha respondido reivindicando su amistad con él: "Es mi amigo. Desde que tenía 17 años. Él y Gonzalo Miró", ambos desde "chavales, desde los 17 años". "Es amigo desde siempre", ha enfatizado González recordando con estas palabras el vínculo que también une a Cabezón con el ahora presentador de TVE y que les llevó a compartir actos de partido e incluso el plató de Masterchef.

"Yo lo he seguido políticamente. Y yo nunca dejo tirado a alguien que es mi amigo", ha dicho sobre Cabezón, quien, de momento, parece contar con el respaldo de Ferraz en un día en que han aparecido nuevos documentos en torno a su entramado financiero para supuestamente eludir impuestos.

Las explicaciones las ha delegado en cualquier caso en el propio Cabezón, que ya negó las acusaciones este lunes: "Eso lo tiene que explicar él, y tiene bastante capacidad para explicarlo".